Repsol fue reconocida por segundo año consecutivo como la empresa que ofrece la mejor experiencia al cliente en la categoría de estaciones de servicio del Perú, según los resultados del Experience Performance Index (XPI), estudio elaborado por CX Latam Group con información de DATUM Internacional.

Este reconocimiento refleja la confianza depositada por miles de clientes en Repsol y ratifica la apuesta de la compañía por la excelencia en la atención, la calidad del servicio y la mejora continua de la experiencia de cliente a nivel nacional.

“El cliente de una estación de servicio ya no evalúa únicamente el precio del combustible, sino la experiencia integral que recibe. La calidad de la atención, la rapidez, la seguridad y la confianza son factores cada vez más determinantes en su decisión. En Repsol trabajamos cada día para ofrecer una experiencia cercana, eficiente y confiable, gracias al compromiso de un equipo que pone al cliente en el centro de cada interacción”, señaló Ricardo Peña Baquerizo, director comercial de Repsol Perú.

“Recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo nos confirma que vamos por el camino correcto y nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares para responder a las expectativas de quienes nos eligen día a día”, agregó Ricardo Peña.

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