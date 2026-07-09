Reconocimiento refleja la confianza depositada por miles de clientes en Repsol y ratifica la apuesta de la compañía por la excelencia en la atención | Foto: Repsol
Reconocimiento refleja la confianza depositada por miles de clientes en Repsol y ratifica la apuesta de la compañía por la excelencia en la atención | Foto: Repsol
Por Redacción EC

Repsol fue reconocida por segundo año consecutivo como la empresa que ofrece la mejor experiencia al cliente en la categoría de estaciones de servicio del Perú, según los resultados del Experience Performance Index (XPI), estudio elaborado por CX Latam Group con información de DATUM Internacional.