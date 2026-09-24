El programa Impulsared inicia una nueva etapa de crecimiento con el propósito de ampliar el alcance de su modelo de desarrollo territorial y llevarlo a nuevos espacios donde pueda seguir generando oportunidades para más personas y comunidades. Este nuevo capítulo estará marcado por la creación de la Fundación Impulsared, que permitirá transferir su metodología y sumar a nuevas organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible.

Desde su creación en 2023, de la mano de Repsol y con la operación de Linka (organización especializada en sostenibilidad y transformación social), el programa ha logrado la formalización de más de 65 emprendimientos al norte de Lima y ha beneficiado de manera directa e indirecta a más de 20 mil personas. Además, el 79% de las participantes de Impulsared son mujeres, reflejando el rol clave que desempeñan en la generación de oportunidades para sus familias y comunidades.

Durante la presentación de los resultados del programa, Jaime Fernández-Cuesta, director ejecutivo de Repsol Perú, destacó la importancia de vincular la inversión social con la generación de capacidades y oportunidades duraderas. “La competitividad de nuestras organizaciones está íntimamente ligada al desarrollo de los territorios donde operamos, a la fortaleza de sus comunidades y a las oportunidades que tienen las personas para construir un futuro mejor”, señaló.

Un aspecto destacado de los resultados alcanzados es que el 90% de los emprendimientos del programa logró superar el primer año de operación y consolidarse como experiencias exitosas de economía circular y desarrollo local. Esta cifra contrasta con la realidad nacional, donde, según la Cámara de Comercio de Lima, ocho de cada diez empresas que nacen en el Perú dejan de existir durante su primer año.

Impulsared brinda a los emprendimientos formación empresarial y orientación en la elaboración de sus planes de negocio, con acompañamiento continuo para su formalización. Asimismo, las empresas seleccionadas acceden a fondos no reembolsables para su implementación y reciben seguimiento técnico durante un año completo.

Uno de sus principales elementos diferenciales es la creación de un ecosistema local de emprendimiento, donde los participantes establecen relaciones comerciales entre sí y se conectan con nuevos mercados e instituciones. A ello se suma una red de alianzas con universidades, centros de formación e innovación del Estado, municipalidades, fundaciones y empresas privadas.

Durante el encuentro, Marcela Villavicencio, directora Legal y de Relaciones Institucionales de Repsol Perú, destacó el efecto multiplicador de estas oportunidades: “Una de las formas más poderosas de entender el impacto social es no decidir por las personas, sino contribuir a que ellas tengan la capacidad real de decidir por sí mismas y de acceder a nuevas oportunidades”.

Villavicencio anunció además la creación de la Fundación Impulsared, concebida como un nodo desde el que empresas y organizaciones podrán sumarse a la iniciativa y transferir la metodología a sus propios territorios de influencia. Con esta nueva etapa, Impulsared busca ampliar el alcance de un modelo basado en el fortalecimiento de capacidades, la autonomía de los emprendimientos y las alianzas, partiendo de una idea central: cuando las oportunidades se conectan, su impacto se multiplica.

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