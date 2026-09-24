Impulsared brinda a los emprendimientos formación empresarial y orientación en la elaboración de sus planes de negocio | Foto: Difusión
Impulsared brinda a los emprendimientos formación empresarial y orientación en la elaboración de sus planes de negocio | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El programa Impulsared inicia una nueva etapa de crecimiento con el propósito de ampliar el alcance de su modelo de desarrollo territorial y llevarlo a nuevos espacios donde pueda seguir generando oportunidades para más personas y comunidades. Este nuevo capítulo estará marcado por la creación de la Fundación Impulsared, que permitirá transferir su metodología y sumar a nuevas organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible.