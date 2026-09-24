En una relación sentimental, el respeto por la intimidad y la confianza entre ambas personas son aspectos fundamentales. Sin embargo, determinadas acciones pueden generar consecuencias legales cuando se invade la esfera privada de la pareja. En el Perú, la normativa contempla situaciones relacionadas con la vulneración de la privacidad, entre ellas el acceso al celular de un enamorado, conviviente o cónyuge sin su autorización, un tema que ha despertado dudas debido a los derechos que podrían verse afectados. Revisar conversaciones, fotografías, correos electrónicos o cuentas personales sin consentimiento puede ir más allá de un simple conflicto entre la pareja. Por ello, es importante conocer cuáles son los límites que establece la legislación y en qué circunstancias una conducta de este tipo podría tener implicancias legales. Además, cada caso puede presentar características diferentes que deben ser analizadas de acuerdo con las circunstancias concretas.

Cuidado con revisar el teléfono de tu pareja sin autorización: ¿podrías cometer un delito?

Actualmente, el Código Penal cuenta con artículos donde se establecen los lineamientos bajo los cuales pueden hasta encarcelarte, y terminan determinándose las sanciones en contra de quienes atenten contra la intimidad de otra persona.

Con respecto a ello, el Poder Judicial (PJ) mediante la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, llama la atención dando a conocer desde inicios de año, que estando en pareja de enamorados o esposos, la revisión de celular sin consentimiento figura establecida como violencia psicológica, según Ley 30364, y le da potestad a una de las partes de poder denunciar el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

¿Qué más debes sobre este tema?

De acuerdo a lo expresado por André Sota como docente de la UPC cuya consulta recibida estuvo a cargo de La República, dicho acto representa una invasión a la privacidad que es castigada con pena no mayor a los 2 años de cárcel efectiva.

“Será delito en la medida en que la persona observe, escuche o registre un hecho, palabra, escrito o imagen”, dijo además entorno al Artículo 145 del Código Penal, mientras la Ley 30096 admite lo propio, pero orientado hacia el ámbito informático donde el acceso a información privada puede terminar privándote la libertad.

Desde las redes sociales, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur profundiza en el tema, e informa que “revisar el celular de tu pareja o esposo/a sin su autorización es una invasión a su privacidad y está considerado como violencia psicológica según la Ley 30364″.

Si necesitas realizar denuncia porque hicieron uso de tu dispositivo móvil sin que lo consientas, debes realizar presentación de querella ante juez del PJ, y así estarás asegurando la imposición de sanciones penales o administrativas dirigidas a esa persona transgresora.