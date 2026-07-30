Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza los actos de transparencia
Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza los actos de transparencia
Por Caroline Gibu

Han pasado 25 años desde el lanzamiento del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, una herramienta que nació durante el gobierno de transición del 2001 con el objetivo de otorgar a la ciudadanía acceso libre y en tiempo real a la información económica y presupuestal administrada por dicho ministerio. El Portal se convirtió en un hito no sólo para el Perú sino para la región: por primera vez se podía hacer seguimiento público de la ejecución presupuestal de los ministerios, particularmente de sectores como defensa e interior, y tener acceso a información que sólo manejaban algunas autoridades del Poder Ejecutivo de manera opaca, discrecional y muchas veces corrupta durante la década de los noventa.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.