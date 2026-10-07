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Resumen

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"Las elecciones municipales culminaron y, aunque aún queda por resolver la entrega de credenciales siguiendo la Constitución, las nuevas autoridades y sus equipos deben enfrentar los mismos desafíos como el combate a la delincuencia y a la corrupción, pero sobre todo es el Fenómeno del Niño (FEN)", escribe Caroline Gibu. Foto: GEC
"Las elecciones municipales culminaron y, aunque aún queda por resolver la entrega de credenciales siguiendo la Constitución, las nuevas autoridades y sus equipos deben enfrentar los mismos desafíos como el combate a la delincuencia y a la corrupción, pero sobre todo es el Fenómeno del Niño (FEN)", escribe Caroline Gibu. Foto: GEC
Por Caroline Gibu

Las elecciones municipales culminaron y, aunque aún queda por resolver la entrega de credenciales siguiendo la Constitución, las nuevas autoridades y sus equipos deben enfrentar los mismos desafíos como el combate a la delincuencia y a la corrupción, pero sobre todo es el Fenómeno del Niño (FEN) el que requiere atención urgente y acciones coordinadas con las autoridades salientes. Es que no sólo se ven afectadas las zonas de la costa y sierra norte con el aumento de temperaturas, lluvias y deslizamientos, sino que en la sierra centro y sur, las sequías impactan en las cosechas; y en la selva, la reducción de los caudales de los ríos y el aumento de la temperatura incrementarán el riesgo de incendios forestales. De una u otra forma, todos los municipios a nivel nacional tienen trabajo en curso.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.