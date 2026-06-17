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Resumen

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"Vamos a tener dos años de crecimiento orgánico alrededor de nuestros proyectos de gas natural y de energías renovables", apunta Juan Manuel Rojas. (Foto: Promigas)
"Vamos a tener dos años de crecimiento orgánico alrededor de nuestros proyectos de gas natural y de energías renovables", apunta Juan Manuel Rojas. (Foto: Promigas)
Por Juan Saldarriaga

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