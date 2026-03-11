El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que la reparación de los ductos de Camisa continúan y tienen un avance del 64%.

Mediante sus redes oficiales el Minem indicó que cuadrillas especializadas trabajan en la zona de manera ininterrumpida.

Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y ratificó que hay stock de combustibles para atender la demanda nacional y, a fin de agilizar la distribución a grifos y estaciones, se emitirá un nuevo dispositivo legal de urgencia para flexibilizar horarios de carga y descarga de las cisternas que realizan el abastecimiento a nivel nacional.

Cabe precisar que José María Balcázar, presidente de la República, anunció en conferencia de prensa, que este sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural para las estaciones de servicio, lo que permitirá retomar el abastecimiento para vehículos.

“De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el día viernes de esta semana. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país. El sábado 14 se reabrirá el sistema de gas para los grifos, lo que permitirá la reiniciación de la distribución del gas natural vehicular y comenzar al abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio”, sostuvo.

“Ese mismo día (este sábado) el sistema estará abierto para todos los sectores industriales, asegurando que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible. Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas natural se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao”, agregó.