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Resumen

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Lima es conocida por su gruesa capa de nubes que la mantiene cubierta casi todo el año. Pero, desde hace 20 años el concepto de nube dejó de estar vinculado solo con la meteorología para convertirse en la columna vertebral de la economía digital moderna.

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