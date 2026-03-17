Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El auto de Google Street View capta imágenes de diferntes lugares del país. (Foto: AFP)
El auto de Google Street View capta imágenes de diferntes lugares del país. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Google Street View es una de las plataformas que usan las personas para guiarse mientras viaja. Para esto se cuenta con un auto que recopila imágenes de las diferentes ciudades, y ahora se encuentra en Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.