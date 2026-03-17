Google Street View es una de las plataformas que usan las personas para guiarse mientras viaja. Para esto se cuenta con un auto que recopila imágenes de las diferentes ciudades, y ahora se encuentra en Perú.
En este nuevo proceso, el vehículo de Google visitará Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Puno y San Martín.
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Es así como recopilará nuevas imágenes que alimenten la aplicación Google Maps. Estas fotos muestran las calles actualizadas, y si lo ves cerca mientras caminas es posible que quedes eternizado en sus imágenes.
Según detalla la agencia Andina, en Cusco recorrerá Aguas Calientes, Ollantaytambo, Pichari; en La Libertad estará por Huamachuco y Santiago de Chuco; en Punto estará por Huancané y Juliaca; en San Martín estará por Moyobamba, Nueva Cajamarca, Rioja, Soritor; en Moquegua estará en Ilo; entre otras regiones.
El método con el que se trabaja es un sistema de cámara portátil que se puede usar como mochila o se puede instalar en la parte superior de una camioneta.
Las imágenes no se captan en cualquier día. Para tener las mejores fotos se toman en cuenta el clima y la densidad de población, así se puede determinar cuándo y dónde se tiene las mejores fotografías.
Pero no solo consiste en tomar fotos. Las imágenes terminan por reconstruir las calles y dar una sensación de inmersión, como si se pudiera recorrer cualquier camino deslizando la pantalla del teléfono o de la computadora.
También es una forma de visitar ciudades muy lejanas. Este sistema funciona en todo el mundo. Puedes recorrer las ciudades y poblados de cualquier país.