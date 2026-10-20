La Universidad Señor de Sipán (USS) fortalece su alianza estratégica con Google for Education para impulsar la transformación digital de sus procesos académicos y administrativos, ampliar las oportunidades de aprendizaje y potenciar las competencias tecnológicas de su comunidad universitaria.

Como parte de esta apuesta, la universidad contempla el uso de licencias Google Workspace for Education Plus para sus estudiantes, con el propósito de fortalecer sus experiencias formativas mediante herramientas digitales que facilitan la colaboración, la comunicación y el desarrollo de actividades académicas.

Esta estrategia se complementa con la participación de una delegación de la USS en el Leader Series 2026 – Higher Education, América Latina, que se desarrolla en las oficinas de Google en São Paulo, Brasil. La comitiva está liderada por el MBA Richard Acuña Núñez, presidente del Directorio, acompañado por el rector, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, y el gerente general adjunto, Dr. Alberto Jiménez García.

Durante este encuentro internacional, las autoridades se reúnen con líderes educativos de la región para explorar cómo las herramientas de Gemini for Education y las tecnologías de Google DeepMind, junto con las experiencias de universidades referentes, pueden contribuir a transformar las aulas y fortalecer la educación superior.

La alianza entre la USS y Google for Education se materializa mediante capacitaciones dirigidas a docentes, personal administrativo y estudiantes, así como en la incorporación de licencias Google Workspace for Education Plus, que permitirán fortalecer las competencias digitales y ampliar las oportunidades de aprendizaje y colaboración en la comunidad universitaria.

Al respecto, el MBA Richard Acuña Núñez destacó la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para fortalecer la formación universitaria. “En la USS tenemos el compromiso de transformar la educación a través de la tecnología. Buscamos que nuestros docentes y estudiantes cuenten con herramientas que potencien sus capacidades, enriquezcan el aprendizaje y los preparen para los desafíos del futuro. Nuestra meta es convertirnos en un referente nacional en el uso del ecosistema Google aplicado a la educación”, señaló.

La participación en este encuentro internacional se suma a los esfuerzos de la universidad por integrar nuevas herramientas digitales en sus procesos académicos y administrativos, con una visión orientada al desarrollo de competencias, la mejora de la experiencia educativa y la preparación de sus estudiantes para un entorno cada vez más tecnológico.

De esta manera, la USS avanza en su estrategia de transformación digital, fortaleciendo su relación con Google for Education y promoviendo nuevas oportunidades para que la tecnología contribuya al aprendizaje y a la formación de profesionales preparados para los desafíos del futuro.

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