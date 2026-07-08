La Universidad Señor de Sipán (USS) celebra 27 años de vida institucional consolidándose como una de las universidades privadas de mayor crecimiento e innovación del país. Desde su fundación, la institución ha mantenido el propósito de transformar vidas a través de una educación de calidad, impulsando la investigación, la tecnología y una formación conectada con las necesidades del Perú.

Las actividades por este nuevo aniversario reflejaron esa visión de futuro. Uno de los momentos más significativos fue la incorporación de cuatro robots humanoides de última generación, una apuesta pionera en la educación superior peruana que permitirá fortalecer la investigación en inteligencia artificial, robótica y automatización, brindando a estudiantes y docentes acceso a tecnologías de vanguardia.

En el ámbito académico, la USS confirió el grado de Doctor Honoris Causa al destacado médico e investigador peruano Dr. Eduardo Gotuzzo Herencia, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la medicina, la investigación científica y la salud pública. Asimismo, inauguró modernos laboratorios para las escuelas de Tecnología Médica y Estomatología, fortaleciendo la formación práctica de sus estudiantes, e incorporó una moderna ambulancia totalmente equipada que reforzará la atención de emergencias y las actividades de formación clínica en beneficio de la comunidad universitaria.

El presidente del Directorio de la Universidad Señor de Sipán, MBA Richard Acuña Núñez, destacó que estos avances responden a una visión de largo plazo que busca anticiparse a los retos de la educación superior. “Cumplir 27 años no solo significa mirar con orgullo nuestra historia, sino asumir con responsabilidad el compromiso de seguir innovando. Hoy la USS invierte en tecnología, infraestructura, investigación y salud porque creemos que nuestros estudiantes deben formarse con las herramientas que demanda el futuro y porque nuestra misión es generar un impacto positivo en la sociedad”, afirmó.

Añadió que la expansión institucional con las filiales de Lima, Trujillo y Piura representa uno de los mayores hitos en la historia de la universidad. "Nos llena de orgullo llevar el modelo educativo de la USS a nuevas regiones del país. Este crecimiento es el resultado del trabajo de toda una comunidad universitaria y del compromiso permanente con la excelencia académica, la innovación y la formación de profesionales capaces de transformar el Perú", sostuvo.

Este aniversario también marca la consolidación de la presencia nacional de la USS, acercando una propuesta educativa de calidad a miles de jóvenes, fortaleciendo su misión de contribuir al desarrollo de las regiones y del país.

A lo largo de estos 27 años, la USS ha formado miles de profesionales que hoy lideran proyectos en diversos sectores, impulsando el desarrollo económico, social y científico del Perú. Con una visión centrada en la innovación, la investigación y la transformación digital, la institución reafirma su compromiso de seguir formando líderes preparados para afrontar los desafíos de un mundo en constante evolución.

A 27 años de su fundación, celebran su historia mirando hacia el futuro, convencida de que la educación, la ciencia y la innovación seguirán siendo las herramientas más poderosas para transformar vidas y construir un mejor país.

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