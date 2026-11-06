Convertir un emprendimiento en una fuente sostenible de ingresos implica desarrollar capacidades, acceder a oportunidades y fortalecer herramientas que permitan sostenerlo en el tiempo. Ese es uno de los desafíos que Repsol busca atender con Impulsared, una iniciativa que promueve la inclusión productiva en comunidades del norte de Lima.

“En Repsol estamos convencidos de que la sostenibilidad implica generar valor compartido y contribuir de manera concreta al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes”, señala Marcela Villavicencio, directora Legal y de Relaciones Institucionales de Repsol Perú. La iniciativa trabaja para que los emprendimientos puedan convertirse en negocios sostenibles y con capacidad de consolidarse en el tiempo.

El programa trabaja con emprendedores de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay. Su modelo combina capacitación técnica, formación empresarial, orientación para elaborar planes de negocio, acompañamiento para la formalización y acceso a fondos no reembolsables. Además, los emprendimientos seleccionados reciben seguimiento técnico durante un año.

Impulsared: oportunidades que transforman comunidades

Desde su creación en 2023, Impulsared ha contribuido a fortalecer los negocios locales y a generar oportunidades para las comunidades del norte de Lima.

A la fecha, la cifra de emprendimientos formalizados llegó a más de 65, de acuerdo con los resultados comunicados por Repsol. Otro indicador destacado es que el 90% de los emprendimientos del programa logró superar su primer año de operación, lo que evidencia la importancia del acompañamiento y las herramientas para fortalecer su continuidad.

/ Repsol

En cuanto a la participación femenina, el 79% de las participantes de Impulsared son mujeres, según la información más reciente del programa. Para Villavicencio, este avance “refleja nuestro compromiso con generar más oportunidades que contribuyan a su autonomía y desarrollo económico”.

Además de fortalecer las capacidades de cada negocio, Impulsared promueve la creación de un ecosistema local de emprendimiento. Los participantes pueden establecer relaciones comerciales entre sí y conectarse con nuevos mercados e instituciones. A ello se suma una red de alianzas con universidades, centros de formación e innovación, municipalidades, fundaciones y empresas privadas.

Una nueva etapa para ampliar su impacto

El siguiente paso será ampliar el alcance de esta experiencia mediante la creación de la Fundación Impulsared. Según Villavicencio, esta nueva etapa está concebida como “un nodo desde el que empresas y organizaciones podrán sumarse a la iniciativa y transferir la metodología a sus propios territorios de influencia”.

La fundación permitirá compartir el modelo de trabajo con otras organizaciones interesadas en impulsar el desarrollo sostenible en sus comunidades. La propuesta busca ampliar una experiencia basada en el fortalecimiento de capacidades, la autonomía de los emprendimientos y la articulación entre distintos actores.

Repsol invita a más empresas a sumarse a esta visión compartida, apostando por el crecimiento de sus comunidades. Para más información pueden escribir a impulsared@linkaimpacto.com.

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