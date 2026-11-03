Peanuts™ llegó a uno de los espacios más emblemáticos de Starbucks en Lima. Como parte de su colaboración global, la marca eligió su tienda del Óvalo Gutiérrez, en Miraflores, para dar vida a una ambientación inspirada en The Great Pumpkin™, el clásico especial animado de Halloween que en 2026 celebró su 60 aniversario.

La elección de este local tuvo un significado especial para Starbucks, pues se trata de una de las primeras tiendas de la marca en el Perú y Sudamérica, que ha acompañado a generaciones de clientes. Durante octubre, su transformación invitó a los visitantes a celebrar el universo de Peanuts en un espacio que forma parte de la historia de la marca en el país.

La iniciativa se realizó en el marco del regreso del Pumpkin Spice Latte y reunió una de las bebidas de temporada más icónicas de Starbucks con Snoopy y los personajes de Peanuts, a través de una colección de artículos y bebidas de edición limitada.

Conoce la colección

La colección de edición limitada Peanuts™ + Starbucks® reunió 10 artículos coleccionables, entre vasos, tazas, accesorios y un peluche. Cada pieza combinó a los icónicos personajes de Peanuts™ con las tradiciones de temporada de Starbucks, creando artículos pensados para coleccionar, regalar y disfrutar.

Entre los productos destacados estuvieron los vasos y tumblers con ilustraciones de Snoopy™, Woodstock™ y otros personajes, así como accesorios como una mini tote bag y un set de pines esmaltados.

Las bebidas de la colaboración

Además de la colección de artículos de edición limitada, Starbucks presentó una línea de bebidas inspiradas en los personajes de Charlie Brown, Snoopy, Linus y Lucy, disponibles en sus tiendas de Latinoamérica y el Caribe. Estas propuestas destacaron sus personalidades a través de sabores de temporada inspirados en el otoño.

Peanuts + Starbucks | Frappuccinos PEANUTS™ + STARBUCKS® Conoce los Frappuccinos®

inspirados en Peanuts Cuatro personajes, cuatro bebidas para descubrir. Descubre las combinaciones de sabores inspiradas en la personalidad de tus personajes favoritos. 01 Charlie Brown Frappuccino® Esta alegre bebida combina los cremosos sabores de Pumpkin Spice con una dulce capa de mocha, logrando una mezcla suave y reconfortante, tan encantadora y clásica como el propio Charlie Brown. Se completa con un remolino de mocha inspirado en su icónico rizo, para darle un toque divertido y delicioso. 02 Snoopy Frappuccino® Esta divertida y refrescante bebida combina crema dulce de vainilla, el característico sabor de Pumpkin Spice y trozos crujientes de galleta. Una propuesta inspirada en el espíritu alegre de Snoopy, con una mezcla dulce, cremosa y crocante en cada sorbo. 03 Linus Frappuccino® Esta bebida combina crema dulce de vainilla con el reconfortante sabor de Pumpkin Spice, en una mezcla refrescante y cremosa, tan cálida y reconfortante como el propio Linus. Una propuesta dulce y divertida para disfrutar en cada sorbo. 04 Lucy Frappuccino® Esta cremosa y vibrante bebida combina matcha con el característico sabor de Pumpkin Spice, logrando una mezcla dulce y llena de personalidad, tan audaz y divertida como Lucy. Se completa con espuma fría de calabaza y un ligero toque de salsa de caramelo para un final delicioso. STARBUCKS® × PEANUTS™

Starbucks y su conexión con las nuevas tendencias

La ambientación de la tienda del Óvalo Gutiérrez reflejó cómo Starbucks continúa incorporando nuevas propuestas a sus espacios, combinando sus tradicionales bebidas de temporada con colaboraciones que conectan con los gustos e intereses de sus consumidores.

“En Starbucks creemos que siempre hay una buena excusa para encontrarnos y compartir, y muchas veces empieza con una taza de café. La colaboración con Peanuts™ nos permite reunir a distintas generaciones alrededor de personajes que todos conocemos y queremos, mientras disfrutamos del regreso del Pumpkin Spice Latte y nuevas bebidas inspiradas en ellos. Queremos seguir acercando las tendencias a nuestros clientes y hacer de nuestras tiendas espacios de encuentro donde puedan compartir buenos momentos”. Luis Eguiguren Gerente de Marketing de Starbucks Perú

Como parte de la iniciativa, la tienda del Óvalo Gutiérrez recibió a clientes de Starbucks Rewards y miembros del equipo de la marca, quienes participaron en una jornada especial para celebrar la llegada de la colaboración.

Con acciones como esta, Starbucks busca mantenerse cerca de sus clientes y seguir formando parte de sus momentos cotidianos, a través de propuestas que combinan sus productos con nuevas formas de disfrutar y compartir.

La ambientación especial de la tienda del Óvalo Gutiérrez estuvo disponible hasta el 31 de octubre, mientras que la colección Peanuts™ + Starbucks® se lanzó por tiempo limitado en las tiendas Starbucks del Perú y estuvo sujeta a disponibilidad de stock.

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