Pensemos en un día cualquiera en el Perú. Un conductor deja pasar a otro en una esquina con mucho tráfico, una pasajera cede el asiento sin que nadie se lo pida, un vecino recoge la bolsa de basura que el viento tiró a la vereda. Son gestos que duran segundos y que casi nadie comenta, pero que le cambian el ánimo a cualquiera. Sobre esa idea se construyó “Misión: un mejor Perú”, el juego digital con el que el BCP busca llevar los valores cívicos al terreno de lo concreto.

“Desde el BCP queremos impulsar valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad, llevándolos a la práctica para generar cambios reales en nuestra convivencia y construir juntos un mejor Perú”, explica Vanessa Debernardi, gerente de Estrategia de Marca del BCP.

Para jugar basta con entrar a unmejorperu.pe desde el celular o la computadora. El participante elige un avatar y recorre tres misiones, una por cada valor. En cada una aparecen situaciones del día a día en las que hay que decidir cómo actuar, y al completarla se desbloquea una insignia.

Lo más interesante pasa alrededor del personaje. A medida que el jugador avanza, la ciudad del juego se transforma y empieza a verse mejor. El mensaje se entiende sin necesidad de explicarlo: lo que uno hace se nota en el entorno.

“Respetar las normas, pensar en los demás, ayudar sin esperar nada a cambio y cuidar nuestros espacios son pequeñas acciones que, cuando se convierten en hábito, generan un impacto positivo”, sostiene Debernardi. La palabra que pesa en esa frase es hábito. Un gesto aislado se olvida pronto; repetido todos los días, termina por definir cómo convivimos.

Por eso la propuesta no termina al cerrar la pestaña. “Los invitamos a jugar y, sobre todo, a poner los valores en acción también fuera de la pantalla”, dice la vocera. “Cada decisión cotidiana es una oportunidad para actuar con respeto, empatía y responsabilidad”. Ese es el sentido de la invitación con la que el banco acompaña la campaña: ser agente de cambio y poner los valores en acción. El primer paso puede darse hoy mismo, con unos minutos y un celular a la mano.

Un premio al final del recorrido

Quienes completen las tres misiones obtienen un código alfanumérico de ocho caracteres, que conviene copiar o guardar. Para usarlo, hay que entrar a la app de Yape, ir a la sección “Promos”, seleccionar el banner de “Misión: un mejor Perú” e ingresar el código. Ahí el jugador sabrá si está entre los 10,000 ganadores de premios de hasta S/500. Si resulta ganador, solo tiene que elegir “canjear premio” y el monto se deposita directamente en su cuenta de Yape.

Al final, el juego vuelve a la idea con la que empezó. “Si cada uno empieza por pequeñas acciones, juntos podemos construir un mejor Perú”, concluye Debernardi.

Cualquiera puede sumarse. Basta con entrar a unmejorperu.pe, elegir un avatar y empezar la primera misión. Toma unos minutos, se juega desde el celular o la computadora. Al final, la ciudad que se transforma en la pantalla es una invitación a hacer lo mismo con la de todos los días.

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