El Banco de Crédito del Perú (BCP), con 137 años de trayectoria en el sistema financiero nacional, fue reconocido por su aporte a la innovación en los premios Creatividad Empresarial, organizados por la UPC. Además, su proyecto S.O.S. POS destacó en las categorías Experiencia del Cliente del Sector Privado y Operaciones y Procesos. En conversación con El Comercio, su CEO, Diego Cavero, explica los pilares de la innovación en el banco, el papel de la inteligencia artificial, los resultados del negocio y las medidas que vienen adoptando frente al fenómeno de El Niño.

El BCP ha recibido un reconocimiento a su trayectoria en Creatividad Empresarial. ¿Qué significa este premio para el banco y qué considera que los ha llevado a obtenerlo?

Estamos muy contentos y orgullosos de haber sido reconocidos en una fecha tan especial –los 30 años de Creatividad Empresarial– como la empresa que en estos 30 años ha contribuido muchísimo a la innovación. Esto refleja el compromiso permanente de nuestra organización y cultura de no ser complacientes con el statu quo, retarnos a nosotros mismos, desarrollar nuevas oportunidades de negocios e incluir a millones de peruanos.

En su discurso resaltó la innovación permanente en todos los procesos. ¿Qué papel está desempeñando la inteligencia artificial en esta transformación y cómo la están incorporando?

Ya hacíamos inteligencia artificial hace mucho tiempo y ahora estamos incorporando la inteligencia artificial generativa en un montón de procesos. Es una pieza fundamental para atender mejor a los clientes, optimizar procesos e impulsar el desarrollo de software y nuevas soluciones para seguir creciendo e innovando.

Además del reconocimiento a su trayectoria, el BCP obtuvo otros dos premios en Creatividad Empresarial. ¿En qué consisten los proyectos reconocidos?

Obtuvimos dos premios por S.O.S. POS, una solución que diseñamos para que los clientes a quienes les roban el celular puedan acudir a cualquier agente o agencia del BCP a nivel nacional y bloquear sus cuentas inmediatamente, ingresando su DNI y su clave de tarjeta de débito.

¿Qué planes tienen para escalar S.O.S. POS y llevar esta solución a otros mercados?

La iniciativa ha tenido gran repercusión internacional y reconocimientos como un premio en Cannes (Europa), por lo que planean llevarla a otros países. Esta solución demuestra el impacto de poner al cliente en el centro durante momentos de crisis. Asimismo, seguimos la senda de Yape, que tras 10 años de inversiones ha revolucionado la inclusión financiera en el Perú y Latinoamérica, convirtiéndose en la marca más reputada del país.

Estamos próximos a cerrar el año. ¿Cuál es el balance del BCP y cómo observa el desempeño de la economía peruana?

Ha sido un año muy bueno en crecimiento; el Perú se está reactivando, el crédito crece, las empresas invierten y las personas y Pymes consumen más. Aunque el fenómeno de El Niño representa un reto a corto plazo, los fundamentos macroeconómicos y las finanzas públicas del Perú son de clase mundial. Además, vemos una administración pública alineada a fomentar la inversión privada, lo que nos da optimismo para los próximos años.

En este contexto de recuperación, ¿cómo vienen evolucionando las colocaciones del banco y qué factores han impulsado su crecimiento?

Las colocaciones han venido creciendo a un ritmo por encima del 10%, algo que no veíamos hace 15 años. El BCP ha ganado participación de mercado dentro de una cartera general que venía afectada por la liberación de fondos de AFP, que parte fue al ahorro, pero también a reducir la necesidad de crédito; inestabilidad política, el ciclón Yaku y la recesión del 2023 (la primera en más de 20 años). Hoy estamos en una franca recuperación y estoy muy confiado que lo que viene será mucho mejor.

Frente a los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, ¿qué medidas adoptarán para atender a sus clientes y proteger la cartera?

Ante este fenómeno excepcional, aplicaremos mayor prudencia en operaciones nuevas, pero ofreceremos un paquete de ayuda y flexibilidad a los clientes para apoyarlos cuando más lo necesitan.