La operación cuenta con una etiqueta verde, de acuerdo con los criterios establecidos por el banco para identificar actividades que contribuyen a objetivos ambientales. Foto: GEC.
La operación cuenta con una etiqueta verde, de acuerdo con los criterios establecidos por el banco para identificar actividades que contribuyen a objetivos ambientales. Foto: GEC.
/ SIDERPERU
Por Redacción EC

El BCP anunció que otorgó a Siderperú una línea de financiamiento de hasta US$185 millones que contempla desembolsos destinados a la adquisición de chatarra metálica, principal insumo utilizado por la compañía para la producción de acero.

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