El BCP anunció que otorgó a Siderperú una línea de financiamiento de hasta US$185 millones que contempla desembolsos destinados a la adquisición de chatarra metálica, principal insumo utilizado por la compañía para la producción de acero.
El BCP anunció que otorgó a Siderperú una línea de financiamiento de hasta US$185 millones que contempla desembolsos destinados a la adquisición de chatarra metálica, principal insumo utilizado por la compañía para la producción de acero.
La operación busca respaldar el modelo de economía circular de la siderúrgica, que transforma material reciclado en nuevos productos de acero para sectores clave de la economía peruana.
“Desde el BCP buscamos acompañar a nuestros clientes en la transición hacia modelos de negocio más sostenibles, poniendo el financiamiento al servicio de iniciativas que generan un impacto positivo. Esta Línea Verde de hasta US$185 millones nos permite respaldar el modelo circular de Siderperú y contribuir a que más materiales puedan volver a la cadena productiva, transformándose en acero que impulsa sectores fundamentales para el desarrollo del país”, señaló Gonzalo Montero, Gerente de Área de Banca Corporativa.
La operación cuenta con una etiqueta verde, de acuerdo con los criterios establecidos por el banco para identificar actividades que contribuyen a objetivos ambientales. En este caso, los recursos están vinculados a la adquisición de chatarra utilizada como materia prima para la producción de acero.
“La economía circular es el ADN de nuestra operación. La compra de chatarra metálica no solo nos permite transformar materiales reciclados en nuevo acero, sino que también moviliza una amplia red de recicladores, centros de acopio y proveedores de materiales metálicos a nivel nacional. Contar con el respaldo financiero del BCP nos permite seguir fortaleciendo este modelo y generar oportunidades para todos los actores que forman parte de esta cadena”, afirmó Raúl Ugarte, CFO de Siderperú.
Con esta operación, el BCP reafirmó su compromiso de impulsar soluciones financieras que permitan a las empresas avanzar hacia modelos de producción más sostenibles, mientras que Siderperú continúa consolidando el reciclaje y la reutilización de materiales como pilares de su producción de acero en Perú.
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