Los juegos infantiles y dos minigimnasios de acero se construyeron luego de la fundición de 10 mil 520 armas de fuego decomisadas por la Sucamec. (Foto: Difusión)
Los juegos infantiles y dos minigimnasios de acero se construyeron luego de la fundición de 10 mil 520 armas de fuego decomisadas por la Sucamec. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y Siderperú entregaron juegos infantiles y minigimnasios de acero al Barrio Seguro “San Pedro”, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, en Áncash.

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