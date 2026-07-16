La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y Siderperú entregaron juegos infantiles y minigimnasios de acero al Barrio Seguro “San Pedro”, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, en Áncash.

La obra forma parte del proyecto “Fuego por Juego”, que transforma las armas de fuego decomisadas en oportunidades para el desarrollo y la convivencia pacífica, a través de su eliminación definitiva mediante su fundición.

La entrega consistió en tres juegos infantiles y dos minigimnasios de acero cambiados luego de la fundición de 10 mil 520 armas de fuego decomisadas por la Sucamec, y que beneficiarán a más de 49 mil vecinos de Chimbote.

La actividad estuvo presidida por el superintendente de la Sucamec, Rafael Ríos Zavala, quien destacó el impacto de esta intervención en la recuperación de espacios públicos y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la prevención.

Por su parte, la gerente de Comunicación Externa y Asuntos Institucionales de Siderperú, Samantha Meyer Buendía, resaltó el alcance de la iniciativa.

“Desde 2013, recolectamos armas a través de aliados estratégicos como la Sucamec y la PNP, para fundirlas y cambiarlas por juegos infantiles y minigimnasios de acero, que nos permiten promover la convivencia pacífica, la actividad física y el bienestar de miles de personas”, indicó.

Asimismo, el responsable de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, Rafael Gálvez Yaurizaca, destacó el impacto de esta intervención en la recuperación de espacios públicos y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la prevención.

Finalmente, como parte del acto, fue juramentada la Junta Vecinal responsable del cuidado y conservación del nuevo espacio recreativo.