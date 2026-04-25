Resumen

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El superintendente nacional Rafael Ríos Zavala aseguró que las acciones realizadas por la Sucamec son para proteger la integridad de los ciudadanos. Foto: gob.pe
El superintendente nacional Rafael Ríos Zavala aseguró que las acciones realizadas por la Sucamec son para proteger la integridad de los ciudadanos. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), perteneciente al Ministerio del Interior (Mininter), logró incautar más de 11,5 toneladas de productos pirotécnicos, durante una serie de operativos ejecutados en la región Junín.

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