La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), perteneciente al Ministerio del Interior (Mininter), logró incautar más de 11,5 toneladas de productos pirotécnicos, durante una serie de operativos ejecutados en la región Junín.

Junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron diversas intervenciones en el distrito de El Tambo. Esta acción es parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir riesgos a la población.

Como resultado decomisaron más de 8,5 toneladas de pirotécnico, que eran transportados por un camión, de manera ilegal, camuflados y sin seguir las condiciones de ley. El material fue llevado a la Divincri para seguir las diligencias correspondientes.

La Sucamec logró incautar otras tres toneladas en el sector de Sicaya, Huancayo. Estos pirotécnicos se encontraban en el techo de un inmueble, en condiciones deplorables. Según la autoridad, la intención de los dueños era que el material sequé, pero esto podía producir un incendio o explosión.

El superintendente nacional de la Sucamec, Rafael Ríos Zavala, aseguró que las acciones realizadas por la cartera del Interior son para proteger la integridad de los ciudadanos.

“Se ha identificado el traslado de productos pirotécnicos sin autorización, así como su almacenamiento en condiciones que generan riesgo de incendio o explosión. Estas acciones nos han permitido retirar material que pone en peligro a la ciudadanía”, manifestó.