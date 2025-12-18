A menos de una semana de la Navidad 2025, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) difundió el mapa de ferias pirotécnicas autorizadas en el Perú, con el objetivo de promover una compra responsable y segura durante estas fiestas.

La entidad exhortó a la ciudadanía a manipular con extremo cuidado los productos pirotécnicos, recordando que su uso indebido puede ocasionar accidentes graves, especialmente en niños y adultos mayores, durante las celebraciones de fin de año.

Según la información oficial, las ferias autorizadas para la presente campaña navideña se concentran, hasta el momento, en las regiones de Piura, Lambayeque y Ucayali, así como en Lima Metropolitana, donde se ha verificado el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.

Este es el mapa de ferias pirotécnicas autorizadas en Perú. (Foto: Sucamec)

Sucamec precisó que estos espacios cuentan con autorización vigente y supervisión correspondiente, por lo que recomendó a los ciudadanos adquirir pirotécnicos únicamente en puntos formales, evitando la compra ambulatoria o informal.

Asimismo, la institución indicó que la lista de ferias autorizadas será actualizada periódicamente, conforme los comerciantes y empresarios subsanen las observaciones detectadas durante el proceso de evaluación de sus solicitudes.

Sucamec anunció las ferias pirotécnicas autorizadas en Perú. (Foto: Sucamec)

Finalmente, la autoridad reiteró su llamado a priorizar celebraciones responsables y seguras en Navidad 2025, resaltando que la prevención y el respeto a la normativa vigente son claves para evitar emergencias durante las festividades.

Mininter lanza campaña para prevenir riesgos por pirotecnia ilegal

El Ministerio del Interior (Mininter) lanzó la campaña nacional “La pirotecnia ilegal es un peligro” para reducir accidentes, incendios y emergencias provocadas por el uso, comercialización y manipulación de artefactos pirotécnicos ilegales.

En dicha ceremonia, el superintendente nacional de la Sucamec, Rafael Ríos Zavala, destacó que en lo que va del año se han incautado 285 toneladas de pirotécnicos ilegales, y exhortó a la población a adquirir únicamente productos autorizados en las ferias oficiales habilitadas en Lima, Piura y Chiclayo, evitando así exponerse a sanciones y riesgos innecesarios.