El armado del árbol de Navidad marca uno de los momentos más esperados de las fiestas, pero su retiro suele generar dudas en muchos hogares. Aunque no existe una regla obligatoria, la tradición y el calendario religioso han establecido una referencia clara que se repite en distintos países de tradición cristiana.

Con el cierre de las celebraciones navideñas, surge la pregunta sobre cuál es el día adecuado para despedirse de los adornos y guardar el árbol hasta el próximo año. Descubre cuándo se recomienda desarmar el árbol de Navidad y qué significado tiene esta fecha dentro de las festividades religiosas.

¿CUÁNDO SE DEBERÍA DESARMAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

De acuerdo con la costumbre más extendida, el árbol navideño suele retirarse el 7 de enero. Esta fecha llega inmediatamente después del Día de Reyes, celebrado el 6 de enero, considerado el último evento importante del ciclo navideño en la tradición cristiana, según explica el diario Clarín.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA BAJADA DE REYES CON ESTA TRADICIÓN?

El Día de Reyes recuerda la visita de los Reyes Magos al niño Jesús y simboliza el cierre de la Navidad. Una vez concluida esta celebración, se entiende que las festividades llegan a su fin, lo que da paso al retiro de los adornos y del árbol.

¿EL RETIRO DEL ÁRBOL ES IGUAL EN TODOS LOS PAÍSES?

No necesariamente. Aunque el 7 de enero es la referencia más común, algunas culturas extienden las celebraciones. En países como México, la tradición navideña se prolonga hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, momento en el que muchas familias guardan el Niño Jesús y desarman el resto de la decoración.

Cada año surge el debate sobre cuándo es el momento adecuado para quitar el árbol de Navidad. (Foto referencial: Freepik)

¿POR QUÉ EL ÁRBOL SE ARMA EL 8 DE DICIEMBRE EN MUCHOS PAÍSES?

En gran parte de América Latina y Europa, la decoración navideña comienza el 8 de diciembre, fecha en la que la Iglesia Católica conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta jornada se asocia con el inicio del tiempo de preparación espiritual para la Navidad.

La celebración del 8 de diciembre recuerda el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original, una creencia proclamada oficialmente en el siglo XIX. Por su importancia dentro del calendario litúrgico, esta fecha se vinculó con el inicio de las expresiones decorativas propias de la Navidad.

¿QUÉ SIGNIFICA CADA ADORNO QUE SE COLOCA EN ÁRBOL DE NAVIDAD?

El árbol de Navidad que hoy decora la sala de millones de casas a nivel mundial, tiene una historia que se remonta según cuenta la leyenda, al siglo VIII en tierras germanas.

San Bonifacio, monje benedictino británico llamado como el “Apóstol de Alemania”, tomó un hacha y taló un roble que representaba al dios del trueno y la fuerza, Thor, en el estado de Heese.

La historia relata que en ese lugar, Bonifacio leyó el Evangelio antes de plantar y ofrecer un abeto que simbolizaba el amor de Dios, y el cual adornó con manzanas y velas que con el transcurrir del tiempo fueron reemplazadas por las contemporáneas esferas y luces.

Desde aquel episodio se volvió costumbre que se talaran abetos durante la Navidad para decorar las casas, y extrañamente se colgaran de los techos, produciéndose en 1441 y 1510 el primer encendido navideño en una plaza pública.

Letonia (1510) y Estonia (1441) aseguran haber erigido e iluminado el primer árbol navideño, una tradición que llegó a Finlandia en 1800, Inglaterra en 1829, y finalmente se extendió por el resto de Europa.

Cabe resaltar, que el origen de uno de los siguientes principales elementos decorativos de esta festividad decembrina, también, guarda relación directa con los regalos bajo el árbol colocados por San Nicolás, comercialmente conocido y argumentado para los niños como Santa Claus por la derivación de la lengua alemana “San Nikolaus”:

ESTRELLA DE BELÉN | Se coloca generalmente en la punta del Árbol de Navidad, y representa la fe que debe guiarnos.

| Se coloca generalmente en la punta del Árbol de Navidad, y representa la fe que debe guiarnos. ESFERAS | Se coloca en cada rama del pino, y simbolizan los dones de Dios a los hombres.

| Se coloca en cada rama del pino, y simbolizan los dones de Dios a los hombres. LAZOS | Este adorno representa la unión de las familias.

| Este adorno representa la unión de las familias. LUCES | En un principio se decoraba con velas y su significado está relacionado con la luz de Cristo.

A propósito del tema, recordemos que la tradición de adornar el árbol por Navidad, también, tiene su origen en siglos pasados como el XVI y XVII en Alemania y la península escandinava conformada por países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Suecia.

De acuerdo con la creencia cristiana, el afamado pino que forma parte de la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, significa el Paraíso donde Adán y Eva comieron sus frutos, y así dieron comienzo al pecado original, rememorando además que Jesús vino a la Tierra para conseguir la reconciliación.