El parque principal de Chiclayo será escenario este martes del encendido de un árbol de Navidad que, tras recibir duras críticas ciudadanas y observaciones de la Contraloría General de la República, fue intervenido nuevamente por personal municipal. La ceremonia está programada para las 8:00 p.m. y busca marcar una nueva etapa para el adorno festivo, que en días recientes se convirtió en el centro de una polémica local y nacional.

Desde horas de la mañana, trabajadores identificados con chalecos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo realizaron modificaciones en la estructura, colocando adornos y corrigiendo aspectos del diseño. Según informó Canal N, el árbol mantiene la misma altura, aunque presenta cambios visibles respecto a su forma original, con el objetivo de adecuarlo a la programación oficial de actividades municipales prevista desde las 4:00 p.m., que incluye la presentación de una orquesta del distrito de José Leonardo Ortiz.

La expectativa del público contrasta con el rechazo que generó el diseño inicial. Vecinos consultados por Canal N señalaron que el árbol no resultaba atractivo para fotografías ni actividades familiares. El descontento se amplificó en redes sociales y motivó la intervención de la Contraloría General de la República, que emitió un informe crítico tras verificar diferencias entre la propuesta contractual y la estructura instalada.

De acuerdo con el informe, la Municipalidad de Chiclayo destinó 21.000 soles a la decoración navideña: 10.000 soles al árbol monumental, 2.500 soles al decorado de la fachada municipal y 8.500 soles a la ornamentación del paradero principal y el paseo peatonal. La Contraloría determinó que, hasta el 10 de diciembre, la instalación no cumplía con las especificaciones técnicas acordadas ni con los estándares esperados.

El órgano de control otorgó cinco días hábiles a la alcaldesa Janeth Cubas Carranza para informar sobre las acciones adoptadas para subsanar las deficiencias, incluidas medidas de reorganización y supervisión en el parque principal. Asimismo, se advirtió que la empresa contratada no acreditó experiencia previa en decoraciones municipales, y que el proceso de adjudicación mostró ausencia de estudios de mercado y documentación técnica.

Vecinos y concejales expresaron rechazo al decorado inicial, que no coincidía con la propuesta presentada por la empresa proveedora. (Foto: Amanecer chiclayano)

El malestar también se trasladó al Concejo Municipal, donde regidores cuestionaron la calidad del servicio y recordaron que en años anteriores las decoraciones navideñas contaban con mayor atractivo y participación ciudadana. La controversia sumó un episodio mediático tras la intervención policial al influencer Jordy Rioja durante una protesta en el lugar, hecho por el cual ofreció disculpas públicas y anunció que desmentirá supuestos antecedentes policiales atribuidos por la alcaldesa.

La Contraloría informó que continuará con el seguimiento del caso y precisó que el pago a la empresa proveedora quedará condicionado a la conformidad final del servicio, sujeta a un nuevo control de calidad que garantice el uso adecuado de los recursos públicos.