Los congresistas Adriana Tudela (Avanza País), Arturo Alegría (Fuerza Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular) y Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) participaron de la audiencia universitaria organizada por El Comercio e IDEA Internacional, con apoyo de IPAE Acción Empresarial.

Jóvenes entre 20 y 30 años de Lima, Junín, Ayacucho, Arequipa y otras regiones estuvieron presentes en el encuentro. Diez de ellos tuvieron la oportunidad de preguntar a los legisladores sobre sus propuestas y las acciones que han tomado para enfrentar problemas como la educación, salud e inseguridad ciudadana.

Las preguntas fueron elaboradas en un taller previo, donde además recibieron información sobre las competencias y facultades de los congresistas.