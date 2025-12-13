Los congresistas Adriana Tudela (Avanza País), Arturo Alegría (Fuerza Popular), María del Carmen Alva (Acción Popular) y Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) participaron de la audiencia universitaria organizada por El Comercio e IDEA Internacional, con apoyo de IPAE Acción Empresarial.
Jóvenes entre 20 y 30 años de Lima, Junín, Ayacucho, Arequipa y otras regiones estuvieron presentes en el encuentro. Diez de ellos tuvieron la oportunidad de preguntar a los legisladores sobre sus propuestas y las acciones que han tomado para enfrentar problemas como la educación, salud e inseguridad ciudadana.
Las preguntas fueron elaboradas en un taller previo, donde además recibieron información sobre las competencias y facultades de los congresistas.
“Sobre educación cívica este Congreso ha aprobado proyectos de ley para reforzarla, para que, por ejemplo, se imparta educación sobre lo que pasó en la época del terrorismo. También se aprobó sobre educación financiera porque no tenemos cultura de ahorro.”
“No todo se soluciona con normas, sino con compromiso de todas las instancias. Urge aumentar especialistas y asegurar procesos técnicos que trasciendan. El gran cambio tiene que venir del Congreso, el Ejecutivo y gobiernos subnacionales, evitando soluciones cortoplacistas.”
“No podemos hablar del acceso al primer empleo si no garantizamos una mejora adecuada en la formación educativa que tienen los jóvenes, tanto a nivel universitario como técnico, porque muchos están en las peores condiciones, sin laboratorios ni bibliotecas.”
“Ser parte de una bancada joven me ha permitido cuestionar prácticas políticas tradicionales y defender una visión más idealista. Para atraer nuevos liderazgos se requiere reelección parlamentaria, porque eso nos va a llevar a políticos más experimentados y profesionalizados.”
“La Policía ya tiene facultades para actuar. El Congreso debe fiscalizar que el Ministerio del Interior use los recursos para tecnología y equipamiento, y avanzar reformas como la detención en flagrancia. La clave es coordinar mejor entre instituciones y asegurar inteligencia y capacidad operativa contra la extorsión.”
“Tenemos que separar lo que es el Ejecutivo, que son los que plantean las políticas públicas, y lo que se puede hacer desde el Congreso. El tema de salud todos los años es algo que plantean siempre los candidatos presidenciales con miras a mejorar, porque es lo que se necesita.”
“La PNP tiene mecanismos de control y policías procesados han sido condenados. No se debe satanizar a la institución: el mal policía debe ser separado y juzgado. Creo que la gran labor del Estado es fortalecer la institucionalidad, que exige respeto y compromiso”
“Necesitamos generar políticas públicas que aporten de manera diferenciada, sobre todo a los que vengan de los sectores más excluidos del país, como la Amazonía. Entonces primero se necesita defender la educación pública y luego fortalecer las universidades interculturales.”
“No todo se soluciona con más normas ni con concursos públicos, que no han dado buenos resultados. El cambio empieza por cada uno: asumir la responsabilidad y combatir la corrupción desde donde trabajemos. Es importante que entendamos el poder que tenemos como ciudadanos.”
"La corrupción es transversal y el voto ciudadano define quién llega al Congreso. No podemos transar con la corrupción, pero no podemos convertir la lucha contra la corrupción en una una especie de cacería de brujas politizada. La Constitución ya impide postular con condena, las investigaciones no anulan el derecho mientras no haya sentencia"