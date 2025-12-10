El último domingo 7 de diciembre se realizó el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2026-I dirigido solo a escolares de quinto año de secundaria a nivel nacional donde se ofrecieron 78 vacantes para Lima y Callao, ocho de ellas fueron ocupadas por los estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino del distrito de Carabayllo.
Los alumnos obtuvieron altos puntajes que les permitieron cubrir la única o una de las pocas vacantes ofrecidas en sus 32 carreras profesionales.
Ellos son: Karol Jaque Huayta (16) en Ingeniería Aeroespacial donde solo se ofreció una vacante y el adolescente con su algo puntaje superó a los cientos de posibilidades interesados en seguir estudios.
En los casos de Sebastián Campos Cubas (17) en Ingeniería Química; Aaron Vásquez Crespo (16) en Ingeniería Sanitaria; Benjamín Oré Rodrigo (16) en Ingeniería Eléctrica; y Primogénito Rupay Quispe (16) en Ingeniería de Minas solo ofrecieron dos vacantes, una de ellas fue alcanzada por los jóvenes de Lima Norte.
También Jean Franco Fabián Mautino (17) en Ingeniería de Software; Kevin Pintado Gómez (17) en Ingeniería Civil; Primogénito Rupay y Adrián Zavaleta Correa (ambos de 17 años) en Ingeniería Industrial.
Respecto al examen, en las carreras de Ingeniería y Ciencias, la prueba consistió en 60 preguntas con un tiempo límite de 2 horas y 45 minutos. Para los postulantes a Arquitectura se adicionaron 10 preguntas de aptitud vocacional, con lo cual la prueba duró 2 horas y 45 minutos más 30 minutos adicionales para esa sección.
Según Yamiry Julca Sánchez, directora de la institución educativa, no es la primera vez que los estudiantes de dicho colegio de Carabayllo sobresalen con altos puntajes y ocupan los primeros puestos en las diferentes carreras.
En los últimos tres años han figurado en los cómputos generales del proceso de admisión de la UNI. En el 2025, Rafael Ricaldi Tandaypan obtuvo el máximo puntaje de todo el proceso. Ahora en el 2026 han logrado ingresar a dicha casa superior un total de 15 escolares.
Con los ingresantes del proceso de la UNI, la institución educativa Juan Pablo Peregrino suma más de 200 adolescentes que han ingresado en los últimos meses a diversas universidades nacionales y particulares como: Universidad del Callao, UNI, Universidad San Marcos, Agraria La Molina, Cayetano Heredia, PUCP, entre otras.
