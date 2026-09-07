El ingeniero civil David Ellenbogen Schauer ofreció la conferencia “Desarrollo inmobiliario” en la UNI | Foto: Difusión
El ingeniero civil David Ellenbogen Schauer ofreció la conferencia “Desarrollo inmobiliario” en la UNI | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En el marco del sesquicentenario de la fundación de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el ingeniero civil David Ellenbogen Schauer ofreció la conferencia “Desarrollo inmobiliario”, en la que compartió con estudiantes, docentes y profesionales su experiencia de 56 años en el ejercicio de la ingeniería y, particularmente, en el sector inmobiliario.