En el marco del sesquicentenario de la fundación de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el ingeniero civil David Ellenbogen Schauer ofreció la conferencia “Desarrollo inmobiliario”, en la que compartió con estudiantes, docentes y profesionales su experiencia de 56 años en el ejercicio de la ingeniería y, particularmente, en el sector inmobiliario.

La exposición contó con la presencia de autoridades de la UNI, encabezadas por su actual decano, el ingeniero PhD Miguel Luis Estrada Mendoza. También estuvieron presentes estudiantes y profesionales.

Ellenbogen Schauer, quien desarrolló parte de su trayectoria como empresario inmobiliario al frente de su exfirma Urban Desarrollo Inmobiliario SAC, explicó que buena parte de los conocimientos necesarios para sacar adelante un proyecto no se encuentran necesariamente en los libros, sino que se adquieren a partir de las situaciones, decisiones y oportunidades que surgen durante el desarrollo de cada proyecto.

Durante su presentación, recordó algunos de los proyectos que llevó adelante, entre ellos Jardines de la Marina, que comprendió 180 departamentos y obtuvo el Premio de Calidad Arquitectónica otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú, y Jardines de Brasil, con 338 departamentos, desarrollados entre los años 2007 y 2010.

A partir de estas experiencias, detalló las principales etapas que comprende un proyecto inmobiliario: la búsqueda y adquisición del terreno, la evaluación de su factibilidad, el desarrollo del producto, la obtención de permisos y gestión, el financiamiento, la construcción, la comercialización y ventas, así como la entrega y la etapa de posventa.

El ingeniero también explicó la importancia de incorporar áreas comunes como elemento para generar valor en los proyectos residenciales. En ese sentido, señaló que los condominios desarrollados contaban con espacios como piscinas, salas de usos múltiples, salas de internet y zonas de parrillas, entre otros servicios, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Ellenbogen sostuvo que uno de los principales factores para el éxito de una empresa constructora es contar con un equipo de profesionales de primer nivel, comprometidos con los objetivos de la organización.

La conferencia formó parte de las actividades conmemorativas por el sesquicentenario de la UNI. Según lo anunciado, el programa continuará con la participación de otros egresados de la universidad que actualmente destacan como empresarios y profesionales en diferentes rubros.

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