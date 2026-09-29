Tras la llegada de octubre 2026, no solo se conmemoran diversas efemérides cívicas, sino también una de las tradiciones más esperadas por los católicos: la procesión del Señor de los Milagros, que recorrerá las principales calles y avenidas del Centro de Lima. Son miles de devotos que llegan de diferentes partes del país con mucha fe para recibir la bendición de la sagrada imagen que desde 1651, cuando un hombre dibujó a Jesucristo en una pared y esta estructura soportó varios terremotos, se ha convertido en una de las representaciones religiosas veneradas. Sin embargo, en medio de las festividades por el Mes Morado, pocos conocen la historia detrás del origen de esta tradición, que ha trascendido generaciones y se mantiene vigente hasta la actualidad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA HISTORIA POCA CONOCIDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS Y DEL AUTOR QUE PINTÓ SU IMAGEN?

La historia del Señor de los Milagros se remonta a 1651, cuando el esclavo angoleño Pedro Dalcón, conocido como Benito, pintó la imagen del Cristo de Pachacamilla sobre un muro de adobe en una zona de Lima. Así, con el transcurso del tiempo, se incorporaron otras figuras a la representación, que se convirtió en una de las expresiones religiosas más veneradas del Perú y dio origen a la denominación de “Cristo Moreno”.

Asimismo, el terremoto de 1655 incrementó la devoción al Señor de los Milagros, luego de que el muro con su imagen permaneciera intacto tras el sismo. Años después, en 1687, otro terremoto dio paso a la primera procesión, una tradición impulsada por Sebastián de Antuñano que se mantiene hasta hoy y congrega a miles de fieles tanto nacionales como extranjeros, conforme comparte La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESENCIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LIMA?

En declaraciones para la prensa nacional, el secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el monseñor Guillermo Inca, confirmó que el Señor de los Milagros acompañará la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. De acuerdo con el coordinador nacional de la visita papal, está previsto que la celebración eucarística, uno de los actos más importantes de la visita, se inicie a las 10:30 a. m. Este encuentro permitirá al Sumo Pontífice acercarse a los fieles en un contexto marcado por la inseguridad que atraviesa el país.

Sin embargo, la CEP indicó que, hasta el momento, no se han definido el recorrido, el horario ni las condiciones para el traslado del Cristo Moreno al aeropuerto militar. Y es que, aún estos detalles continúan en proceso de organización como parte de las actividades programadas por la visita de Robert Prevost a la capital. “En la gran misa multitudinaria en Lima estará la imagen sagrada del Señor de los Milagros acompañando al santo padre y a los miles de devotos que van contentos para este día”, explicó el obispo, compartido por Andina.