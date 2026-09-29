Por Redacción EC

Tras la llegada de octubre 2026, no solo se conmemoran diversas efemérides cívicas, sino también una de las tradiciones más esperadas por los católicos: la procesión del Señor de los Milagros, que recorrerá las principales calles y avenidas del Centro de Lima. Son miles de devotos que llegan de diferentes partes del país con mucha fe para recibir la bendición de la sagrada imagen que desde 1651, cuando un hombre dibujó a Jesucristo en una pared y esta estructura soportó varios terremotos, se ha convertido en una de las representaciones religiosas veneradas. Sin embargo, en medio de las festividades por el Mes Morado, pocos conocen la historia detrás del origen de esta tradición, que ha trascendido generaciones y se mantiene vigente hasta la actualidad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.