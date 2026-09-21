Como cada octubre de todos los años, el Perú se pinta de morado por la tradicional salida del Señor de los Milagros, una de las figuras más veneradas en la religión católica en nuestro país. De hecho, durante varias semanas, miles de personas provenientes de distintas partes del país llegan con gran devoción hasta la iglesia y el convento de Las Nazarenas para acompañar en procesión a la sagrada imagen y recibir su bendición. En ese contexto, la Hermandad del Señor de los Milagros anunció que el ‘Cristo Moreno’ recorrerá las calles de nuestra capital durante cinco fechas, permitiendo que los fieles católicos renueven su fe en medio del contexto de inseguridad que atraviesa el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

RECORRIDOS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DURANTE OCTUBRE 2026

A través de sus plataformas oficiales, la Hermandad del Señor de los Milagros anunció que el ‘Cristo Moreno’ saldrá en procesión durante cinco fechas y recorrerá diferentes puntos del Centro de Lima y zonas aledañas, entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre. De acuerdo con la Hermandad, en esta oportunidad, la sagrada imagen no realizará visitas a la Provincia Constitucional del Callao ni a ninguna otra diócesis de Lima Metropolitana. Sin embargo, indicó que Canal HN se encargará de la transmisión de la procesión y ofrecerá contenidos sobre la historia, fe y tradición del Cristo Moreno. De esta manera, te presentamos el tradicional recorrido del Cristo de Pachacamilla para este 2026:

Sábado 3 de octubre: El primer recorrido del Señor de los Milagros comenzará a las 12:00 p. m. en el Santuario de Las Nazarenas y continuará por la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda, antes de retornar por la avenida Tacna.

Domingo 18 de octubre: Este segundo recorrido, que saldrá de Las Nazarenas a partir de las 6:00 a. m., pasará por las avenidas Tacna y Abancay, así como los jirones Ica, de la Unión, Carabaya, Ucayali, Junín, Huanta, Áncash y Maynas, antes de retornar al jirón Junín, donde pernoctará en la Iglesia del Carmen, en Barrios Altos.

Lunes 19 de octubre: En su tercer recorrido, desde la Iglesia del Carmen, la imagen se trasladará dese las 6:00 a. m. por diversas calles y avenidas, entre ellas Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Grau y Nicolás de Piérola. En el trayecto, visitará el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Guillermo Almenara y el Palacio de Justicia. Luego, el Cristo Moreno bordeará la Plaza San Martín y continuará por las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna hasta regresar al Santuario de Las Nazarenas.

Miércoles 28 de octubre: El Señor de los Milagros saldrá desde las 6:00 a. m. del Santuario de las Nazarenas y recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de pasar por el jirón Cañete y el Hospital Arzobispo Loayza, culminando en el monasterio.

Domingo 1 de noviembre: En su última procesión, la imagen saldrá desde las 12:00 p. m. del Santuario de las Nazarenas y recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además del jirón Cañete y el Hospital Arzobispo Loayza, para culminar en el monasterio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESENCIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LIMA?

En declaraciones para la prensa nacional, el secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el monseñor Guillermo Inca, confirmó que el Señor de los Milagros acompañará la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. De acuerdo con el coordinador nacional de la visita papal, está previsto que la celebración eucarística, uno de los actos más importantes de la visita, se inicie a las 10:30 a. m. Este encuentro permitirá al Sumo Pontífice acercarse a los fieles en un contexto marcado por la inseguridad que atraviesa el país.

Sin embargo, la CEP indicó que, hasta el momento, no se han definido el recorrido, el horario ni las condiciones para el traslado del Cristo Moreno al aeropuerto militar. Y es que, aún estos detalles continúan en proceso de organización como parte de las actividades programadas por la visita de Robert Prevost a la capital. “En la gran misa multitudinaria en Lima estará la imagen sagrada del Señor de los Milagros acompañando al santo padre y a los miles de devotos que van contentos para este día”, explicó el obispo, compartido por Andina.