No cabe duda de que durante octubre 2026, considerado el mes morado, miles católicos del país se preparan para acompañar en procesión al Señor de los Milagros por las principales avenidas y calles del Centro de Lima. De hecho, durante su recorrido, recibe una serie de homenajes y cánticos a su paso, acompañado por cargadores, sahumadores y coros. Por ello, la Hermandad del Señor de los Milagros anunció las fechas y los cinco recorridos que la sagrada imagen tiene programados para las próximas semanas, por lo que se prevé que realice paradas simbólicas en instituciones y hospitales, con el objetivo de bendecir a los enfermos y demás fieles. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL SERÁ EL RECORRIDO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la Hermandad del Señor de los Milagros anunció que el ‘Cristo Moreno’ saldrá en procesión durante cinco fechas y recorrerá diferentes puntos del Centro de Lima y zonas aledañas, entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre. De acuerdo con la Hermandad, en esta oportunidad, la sagrada imagen no realizará visitas a la Provincia Constitucional del Callao ni a ninguna otra diócesis de Lima Metropolitana. De esta manera, te presentamos el tradicional recorrido del Cristo de Pachacamilla para este 2026:

Sábado 3 de octubre : El primer recorrido del Señor de los Milagros comenzará a las 12:00 p. m. en el Santuario de Las Nazarenas y continuará por la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda, antes de retornar por la avenida Tacna.

: El primer recorrido del Señor de los Milagros comenzará a las 12:00 p. m. en el Santuario de Las Nazarenas y continuará por la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda, antes de retornar por la avenida Tacna. Domingo 18 de octubre : Este segundo recorrido, que saldrá de Las Nazarenas a partir de las 6:00 a. m., pasará por las avenidas Tacna y Abancay, así como los jirones Ica, de la Unión, Carabaya, Ucayali, Junín, Huanta, Áncash y Maynas, antes de retornar al jirón Junín, donde pernoctará en la Iglesia del Carmen, en Barrios Altos.

: Este segundo recorrido, que saldrá de Las Nazarenas a partir de las 6:00 a. m., pasará por las avenidas Tacna y Abancay, así como los jirones Ica, de la Unión, Carabaya, Ucayali, Junín, Huanta, Áncash y Maynas, antes de retornar al jirón Junín, donde pernoctará en la Iglesia del Carmen, en Barrios Altos. Lunes 19 de octubre : En su tercer recorrido, desde la Iglesia del Carmen, la imagen se trasladará dese las 6:00 a. m. por diversas calles y avenidas, entre ellas Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Grau y Nicolás de Piérola. En el trayecto, visitará el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Guillermo Almenara y el Palacio de Justicia. Luego, el Cristo Moreno bordeará la Plaza San Martín y continuará por las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna hasta regresar al Santuario de Las Nazarenas.

: En su tercer recorrido, desde la Iglesia del Carmen, la imagen se trasladará dese las 6:00 a. m. por diversas calles y avenidas, entre ellas Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Grau y Nicolás de Piérola. En el trayecto, visitará el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Guillermo Almenara y el Palacio de Justicia. Luego, el Cristo Moreno bordeará la Plaza San Martín y continuará por las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna hasta regresar al Santuario de Las Nazarenas. Miércoles 28 de octubre : El Señor de los Milagros saldrá desde las 6:00 a. m. del Santuario de las Nazarenas y recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de pasar por el jirón Cañete y el Hospital Arzobispo Loayza, culminando en el monasterio.

: El Señor de los Milagros saldrá desde las 6:00 a. m. del Santuario de las Nazarenas y recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de pasar por el jirón Cañete y el Hospital Arzobispo Loayza, culminando en el monasterio. Domingo 1 de octubre: En su última procesión, la imagen saldrá desde las 12:00 p. m. del Santuario de las Nazarenas y recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además del jirón Cañete y el Hospital Arzobispo Loayza, para culminar en el monasterio.

¿CUÁNTO PESA EL ANDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), encabezada por la física María Elena López, reveló que el anda del Señor de los Milagros tiene un peso que oscila entre 900 y 990 kilos. Este peso se distribuye entre 32 cargadores, lo que permite nivelar la estructura durante su recorrido en procesión.

La especialista detalló que la carga que soporta cada miembro de la Hermandad del Cristo Moreno varía entre 25 y 30 kilos, y el anda se eleva a más de cuatro metros, lo que añade un desafío significativo a la tarea de los cargadores. Estos aspectos técnicos son importantes para entender la logística y el esfuerzo físico implicados en este importante acontecimiento religioso.