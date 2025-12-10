Dos viaductos en Av. Canadá para reducir el tráfico: detalles, opinión de vecinos y análisis de la obra de la MML

A través de Invermet (Fondo Metropolitano de Inversiones), la MML anunció una nueva vía rápida en la Av. Canadá. Este proyecto, denominado “Mejoramiento y ampliación de la Av. Canadá”, abarcará desde el cruce con la Av. Santa Catalina (cuadra 9 de Canadá) hasta el cruce con la Av. Circunvalación (cuadra 37 de Canadá), en el distrito de La Victoria. La inversión será de S/ 226 millones, lo que ha llamado la atención de los ciudadanos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Para absolver las dudas, El Comercio conversó con el gerente general de Invermet, Pablo Paredes Ramos, quien explicó que la obra estará compuesta por dos puentes vehiculares (viaductos) de aproximadamente 1.57 km, cada uno con dos carriles por sentido, además de veredas, una ciclovía, señalización, semáforos, paraderos y áreas verdes. Informó que los trabajos iniciarán a finales de enero del 2026 y que el plazo de ejecución será de un año.

“Al igual que en el proyecto de Javier Prado, utilizaremos estructuras prefabricadas, las cuales serán producidas en una planta y montadas directamente en la obra, a fin de agilizar los tiempos y evitar molestias a los vecinos. Además, en cuanto a las áreas verdes, estas podrán ser trasladadas a otro punto de la ciudad luego de realizar un estudio”, agregó.

Paredes Ramos también destacó el impacto positivo en el tránsito que generarán estos dos viaductos. “Nosotros estamos trabajando de forma integral. Realizar solo un viaducto en toda Lima sí generaría congestión; por ello, medidas aisladas no resuelven ningún problema”, afirmó.

Remarcó que Invermet no está evaluando únicamente el impacto en el tránsito de la zona donde se ubicarán los viaductos de la Av. Canadá, sino también los destinos de los conductores que circulan por esa vía. “Canadá es muy importante para los usuarios que luego desean incorporarse a la Javier Prado. Por ello, dado que ya hemos anunciado que desarrollaremos infraestructura vial para ampliar la capacidad en la Javier Prado, también resulta necesario hacer lo mismo en Canadá”, enfatizó.

De ese modo, aseguró que esta intervención no solo reducirá el tiempo de viaje en La Victoria, sino que también mejorará la conectividad con Ate, San Borja y San Luis, impulsando una movilidad más rápida, segura y moderna en Lima.

El proyecto, de S/226 millones, busca reducir la congestión y fortalecer la conexión de La Victoria con otros distritos. Render: MML.

El gerente de Invermet explicó que, de los 60 puentes anunciados, durante la gestión del actual alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se desarrollarán 20, los cuales ya cuentan con contrato de ejecución y son los siguientes.

Javier Prado: 3

Canadá: 3

Nicolás Arriola: 2

Bypass de Las Torres: 1

Vía rápida Próceres–Wiesse: 6

Vía rápida Huarochirí: 1

Vía rápida Juan Pablo II: 3

Vía rápida Huaylas: 1

Total: 20

Recorrido y opinión de los vecinos

El Comercio se dirigió a la zona donde se llevará a cabo el proyecto. Uno de los vecinos comentó que, si bien recibe de buena manera esta iniciativa, considera que la semaforización es otro aspecto que debe tomarse en cuenta en la Av. Canadá. “Tiene que mejorar de manera sustancial para también darle prioridad al peatón y aliviar un poco el tráfico. Hay mucho trabajo por hacer y, para ello, es importante realizar obras viales con una visión a largo plazo”, expresó.

Asimismo, la ciudadana Cecilia Villanueva también expresó su opinión sobre este tipo de proyectos que se están desarrollando. Consideró que un puente no necesariamente facilita el tránsito. “Traslada el cuello de botella a otra esquina. Además, la inversión resulta exorbitante. Si bien es cierto que se necesitan obras y estudios que permitan que Lima sea una ciudad más vivible, hay que ejecutar realmente proyectos que brinden accesos y salidas razonables para las vías rápidas. Debemos invertir de manera adecuada nuestros fondos”, mencionó.

Especialistas advierten que el éxito del proyecto dependerá de un diseño integral que incluya transporte público y accesibilidad. Render: MML.

Análisis

Especialistas consultados por este Diario brindaron sus impresiones y señalaron las principales consideraciones que deben tomarse en cuenta antes de ejecutar el proyecto.

En una entrevista con El Comercio, Krishan Barr Rosso, magíster en Urban Management por la Technische Universität Berlin e ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló que el proyecto podría mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje, contribuyendo a aliviar la congestión vehicular. Sin embargo, advirtió que estos beneficios dependerán de un diseño adecuado. “Si se ejecuta bien, podría aportar a una mayor sostenibilidad del sistema de transporte”, dijo.

Como ejemplo de un buen diseño, Barr enfatizó la importancia de que, en lugar de rampas, el proyecto incorpore esquinas peatonalizadas. Estas son estructuras con transiciones casi imperceptibles entre vereda y calzada, que garantizan accesibilidad, inclusión y continuidad, especialmente para personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas o padres con coches de bebé.

Barr destacó además la necesidad de fortalecer el transporte público y promover modos activos de desplazamiento, más allá del uso del vehículo particular. “Si estos dos ejes no se incorporan al diseño, la solución podría resultar peor que el problema”, sostuvo.

Los trabajos iniciarán a finales de enero del 2026.

También explicó el concepto de “demanda inducida”; es decir, el fenómeno mediante el cual la ampliación de infraestructura vial, lejos de reducir la congestión, termina incrementándola. “Esto ocurre porque una mayor capacidad motiva a más personas a usar el automóvil, generando finalmente más tráfico”, señaló. Este es, según el especialista, uno de los principales retos que deben considerarse en la evaluación del proyecto.

Pese a las preocupaciones respecto al riesgo de incrementar la congestión, para el ingeniero civil con mención en transporte Andrés Villaseca el proyecto es una buena iniciativa, siempre y cuando se ejecute de manera adecuada. “Lo que haría para complementar la obra y seguir promoviendo la continuidad es implementar una vía subterránea, siempre con un diseño geométrico adecuado. Ahora, lo negativo es que implicaría mucho dinero”, concluyó.