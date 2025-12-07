Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
El nuevo rostro de la Javier Prado: el puente vehicular que pretende agilizar el tránsito en siete cuadras de la avenida en el 2026
Resumen de la noticia por IA
El nuevo rostro de la Javier Prado: el puente vehicular que pretende agilizar el tránsito en siete cuadras de la avenida en el 2026

El nuevo rostro de la Javier Prado: el puente vehicular que pretende agilizar el tránsito en siete cuadras de la avenida en el 2026

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Municipalidad de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), ha anunciado la próxima ejecución del proyecto “Vía Rápida Javier Prado–Las Begonias”. La obra contempla la construcción de un puente vehicular elevado (viaducto) de 1.8 km, con dos carriles por sentido, que conectará la Av. Las Begonias (cuadra 8 de Javier Prado) con la Av. Prolongación General Arenales (cuadra 2 de Javier Prado).

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

La estafa en los pasajes aéreos baratos #VideoEC
Piratean agencias de viaje para vender paquetes a bajo costo. Sigue estas recomendaciones para evitar caer con estos delincuentes.

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC