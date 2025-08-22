Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

El edificio que amenaza a los vecinos de Surco: Pretenden levantar 18 pisos en una zona donde solo se permiten cinco
Los vecinos del cruce del jirón Marginal de la Selva con la avenida Intihuatana, en el distrito de Surco, denuncian que enfrentan una situación de caos e intranquilidad debido a la construcción del proyecto “Ascend, un edificio de 18 pisos que, aseguran, constituye una amenaza a la calma del vecindario y una violación de las normas de zonificación.

