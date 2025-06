Herman comenta que quiere enseñarle a la gente que, pese a las limitaciones, uno siempre debe salir adelante. “Deseo inspirar a los demás para que sepan que no deben quedarse en su cama llorando. La vida es bella, solo hay que tomar la iniciativa”, dijo a El Comercio.

“Quiero servir de ejemplo para aquellos que lo tienen todo o están completos físicamente, pero se deprimen y lloran. No hay que llorar, hay que estar agradecidos. Por ejemplo, en mi caso tengo muchos sueños. Me gustaría ser guía turístico y aprender muchas lenguas de la cultura peruana”, expresó.

El accidente

Herman se ha convertido en un ejemplo de superación tras sobrevivir a graves quemaduras que sufrió a los 18 meses de edad en un accidente doméstico. Aunque perdió los dedos y su rostro quedó marcado, desarrolló habilidades únicas para manipular objetos y escribir, demostrando que las limitaciones físicas no definen el potencial humano.

Su viaje desde Pucallpa hasta Trujillo y, finalmente, Lima refleja su determinación por construir un futuro mejor, pese a las constantes batallas emocionales.

“Todo esto ocurrió, según me cuentan, cuando yo tenía un año y medio. Mi mamá vivía en un centro poblado menor, en una zona cercana a Pucallpa. En ese tiempo no había electricidad o había solo por horas, así que era común usar mecheros artesanales. Mi mamá era profesora y siempre preparaba sus clases la noche anterior. Se fue a otra habitación y yo vi el mechero en una mesa. Jalé el mantel y todo se me cayó encima. Por cubrirme, perdí los dedos, pero cerré los ojos”, explicó.

Pese a ello, Herman comenta que sus abuelos fueron de mucha ayuda, quienes les enseñaron que su accidente no lo define. “Hace 18 años vine a Lima desde Trujillo. La gente siempre me apoyó con sus buenas vibras. No voy a mentir, a veces me he sentido triste, pero al final del día escribir y leer me han ayudado a salir adelante”, expresó.

Superación de adversidades

El joven reveló que, producto del accidente, sus otros sentidos se agudizaron y no ha tenido impedimentos para movilizarse o usar su celular. “A pesar de todo lo que nos pase, tenemos que seguir. Un día a la vez y así avanzaremos”, comentó.

Hoy, con 33 años, Herman utiliza sus redes sociales, sobre todo TikTok (@hermanriosp), para inspirar a otros con su mensaje de resiliencia. “No somos lo que nos pasó, sino lo que hacemos con ello”, dice con entusiasmo.

Su historia conmueve a miles de seguidores que encuentran en su testimonio la fuerza para enfrentar sus propios desafíos. Desde manejar celulares hasta crear contenido de empoderamiento, Herman prueba que con perseverancia se pueden romper todas las barreras.

“En mi casa siempre me enseñaron que yo no era diferente al resto. Cuando empecé a vivir solo y me empezaron a llamar la atención las chicas, tenía muy baja autoestima. Eso me afectó mucho. Yo soy muy hablador, pero me cohibía. Sin embargo, leer y escribir han sido una salvación muy grande. Me gusta mucho la lectura”, dijo.

Herman comenta que le gustaría seguir ayudando a las personas, pues ha sentido el enorme agradecimiento de sus seguidores en TikTok. “A mí no me gusta resaltar. Uno ayuda porque lo hace, no porque quiere reconocimiento. Ahora hay personas que me piden consejos de superación, pero también recomendaciones de buenas lecturas”, contó.

“Todos tenemos derecho a estar tristes, pero no podemos pasarnos la vida lamentándonos. Tenemos que agarrar eso y transformarlo. Por ejemplo, he aprendido poco a poco a hablar japonés, y de esa forma me gustaría seguir aprendiendo más idiomas y lenguas”, sostuvo.

Herman está estudiando inglés y le gustaría ser traductor. “Me siento muy feliz, ahora puedo escribir más; desde poesías hasta cuentos cortos. Me gusta conversar y compartir ideas, pero para hacer eso, primero hay que leer. Me encanta aprender sobre nuevas culturas y su historia”, enfatizó.

El futuro

Algo impactante que también reveló Herman es que no tomó verdadera conciencia de su condición hasta que tuvo 23 años. Fue cuando estaba en la academia y notó que sus compañeros no lo trataban igual. “Notaba miradas que me hacían sentir diferente, pero eso me impulsó a seguir adelante y adentrarme más en la lectura”, expresó.

El joven también confesó que le encantaría aprender portugués, ya que tiene la posibilidad de viajar a Brasil. “Actualmente soy parte de una ONG que me está ofreciendo la oportunidad de brindar charlas. Este 28 haré una en Collique y, si todo sale bien, en agosto iré a Junín y luego a Brasil. Me suelen decir que me desenvuelvo muy bien. Eso me gustaría: brindar charlas como persona con discapacidad a otras personas con discapacidad”, contó.

Herman comentó que algo que también disfruta mucho es nadar, actividad que practica desde los 15 años, además de escribir cuentos y poemas. Por eso, desea motivar a los demás a superar sus propios retos. “A todos los lectores de El Comercio: siempre piensen fuera de la caja y nunca se rindan”, declaró.

El joven quiso culminar agradeciendo a Mario Irivarren y al equipo de Good Time, quienes difundieron su caso mediáticamente. “Muchas gracias a todos por apoyarme. En mí tienen un amigo y estoy para lo que mis seguidores necesiten”, mencionó.

Ayuda

A raíz de la exposición de su historia, Herman ha recibido una beca completa para estudiar inglés en el Instituto Euroidioma durante el año 2026.

Además, con el objetivo de que continúe sus estudios en condiciones adecuadas, la Municipalidad de Lima le entregó un escritorio.

Asimismo, la Gerencia de Cultura de la comuna le otorgó un pase libre especial que le permitirá acceder de forma gratuita a todos los espacios culturales administrados por la municipalidad, como el Teatro Municipal de Lima, el Museo Metropolitano de Lima, la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, las bibliotecas municipales, el Museo Municipal Prehispánico y el Museo de Sitio Bodega y Quadra.