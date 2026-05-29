Este jueves a la 1:17 p.m. se registró un violento asalto en la armería ‘Impala Sport’, ubicada en el segundo piso del Centro Comercial Alborada, en el cruce de las avenidas Benavides y Velasco Astete, en el distrito de Surco.

Una banda criminal integrada por cinco sujetos, entre ellos una mujer, irrumpió en el establecimiento fuertemente armada. Los delincuentes encañonaron y redujeron al encargado de la tienda, Juan Carlos Pariona, para proceder con el saqueo de los mostradores y almacenes.

Según fuentes policiales, los hampones lograron apoderarse de un peligroso cargamento compuesto por 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas, sumando un total de 37 armas de fuego de corto y largo alcance que ahora están en manos de la delincuencia.

Minutos antes de producirse el asalto, la mujer quien ingresó acompañada de otro sujeto fingiendo ser clientes recibió una llamada y salió para cumplir su rol de ‘campana’.

Tras concretar el robo, la banda criminal escapó del lugar a bordo de cinco motocicletas lineales sin placas de rodaje y una camioneta blanca, con rumbo desconocido.

Tras la alerta del asalto, la Policía Nacional activó el Plan Cerco en las avenidas aledañas para dar con el paradero de los delincuentes. Sin embargo, las primeras operaciones arrojaron resultados negativos.

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Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los delincuentes habrían actuado con información previa sobre el funcionamiento de la armería y el movimiento interno del local. Las cámaras de seguridad del centro comercial registraron cómo algunos de los sujetos ingresaron caminando con aparente tranquilidad minutos antes del atraco, mientras otros esperaban en los exteriores para facilitar la fuga.

Tras el asalto, agentes de la División de Robos de la Dirincri llegaron al lugar para iniciar las diligencias. Los investigadores recogieron huellas, revisaron los registros de videovigilancia y tomaron las declaraciones de trabajadores y testigos. Una de las líneas de investigación busca determinar si la banda ya había realizado reglajes previos en la zona o si contaba con apoyo externo para conocer los horarios y medidas de seguridad del negocio.

En paralelo, efectivos policiales realizaron operativos en distintas vías de escape de Surco y distritos cercanos, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenidos ni recuperación del armamento sustraído. La Policía también busca identificar la ruta que siguieron las motocicletas y la camioneta blanca utilizadas durante la fuga.

El robo ocurre en medio de la preocupación de las autoridades por el destino que podrían tener las armas en el mercado ilegal. Entre lo sustraído figuran armas de corto y largo alcance que podrían terminar vinculadas a organizaciones criminales dedicadas a extorsión, sicariato y otros delitos violentos.

En redes sociales, varios usuarios difundieron imágenes del operativo policial desplegado en los exteriores del centro comercial minutos después del atraco. Algunos testigos relataron que escucharon gritos y observaron a personas buscando refugio dentro de los establecimientos mientras los delincuentes escapaban del lugar.