Un pasajero resultó herido por un proyectil de arma de fuego la noche del miércoles, cuando se disponía a abordar una mototaxi en el distrito de Comas.

Según información policial preliminar, el vehículo de transporte público menor se encontraba estacionado en la intersección de las avenidas Víctor Andrés Belaunde y Universitaria cuando fue interceptado por delincuentes armados.

Los sujetos realizaron varios disparos directamente contra la unidad. En medio del ataque, el pasajero recibió un impacto de bala en el muslo de la pierna izquierda y cayó sobre el pavimento.

Balacera contra mototaxi en Comas deja un herido. Foto: Captura de video/Latina

El conductor, por su parte, buscó ponerse a salvo para evitar ser alcanzado por los proyectiles.

Víctima fue trasladada a una clínica

Tras el ataque, agentes de serenazgo de Comas auxiliaron al herido y lo trasladaron de emergencia a una clínica cercana, donde recibió atención médica.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de Santa Luzmila y peritos de criminalística de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes.

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Durante la inspección de la escena, los especialistas encontraron siete casquillos de bala sobre la calzada, evidencia que será incorporada a las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque.

Transportistas denuncian amenazas de extorsionadores

El propietario de la mototaxi aseguró que la empresa de transporte a la que pertenece viene siendo víctima de extorsiones y amenazas.

De acuerdo con su versión, los trabajadores y directivos de la empresa habrían recibido amenazas previamente. Sin embargo, hasta el momento no se había presentado una denuncia formal ante la Policía.

El motivo, según explicó el propietario, sería el temor a sufrir represalias violentas por parte de los presuntos extorsionadores.

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