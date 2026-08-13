Atacan a balazos una mototaxi y un pasajero termina herido en Comas. Foto: Captura de video/Latina
Atacan a balazos una mototaxi y un pasajero termina herido en Comas. Foto: Captura de video/Latina
Por Redacción EC

Un pasajero resultó herido por un proyectil de arma de fuego la noche del miércoles, cuando se disponía a abordar una mototaxi en el distrito de Comas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.