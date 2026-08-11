La alcaldesa de Comas, Mónica Acuña Jara, respaldó la declaratoria de emergencia y la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional para enfrentar la inseguridad ciudadana y la delincuencia. La autoridad edil señaló que el distrito requiere una mayor presencia de las fuerzas del orden debido a los casos de extorsión, sicariato y robos a mano armada.

“Me parece una medida correcta que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional para poder combatir la inseguridad ciudadana” , afirmó Acuña en entrevista con la agencia Andina.

La alcaldesa sostuvo que la lucha contra la delincuencia debe estar a cargo de personas e instituciones especializadas. Indicó que, aunque las estadísticas muestran una reducción de aproximadamente 20% de los delitos durante este año, la sensación de inseguridad entre los vecinos continúa siendo elevada.

Comas reforzará patrullaje y videovigilancia ante persistente sensación de inseguridad. (Foto: Andina)

Según una encuesta del Centro de Investigación Territorial citada por Acuña, el 92% de los vecinos de Comas siente miedo de transitar por la vía pública. La autoridad señaló que la inseguridad continúa siendo el principal problema identificado por los habitantes del distrito, que cuenta con cerca de 700.000 pobladores.

Acuña reveló, además, que ha sido víctima de extorsión en cinco oportunidades. Indicó que esta situación la obligó a dejar temporalmente su vivienda y que actualmente cuenta con seguridad para desplazarse por el distrito.

Ante este escenario, la Municipalidad de Comas renovó su convenio con la Policía Nacional para reforzar el patrullaje en el distrito mediante 20 camionetas proporcionadas por la comuna.

La alcaldesa también informó que se realizan rondas de seguridad ciudadana junto con las juntas vecinales y efectivos policiales, principalmente durante las noches.

A estas acciones se suma la instalación de alarmas comunitarias. Para ello, la municipalidad entrega pulsadores a grupos de vecinos con el objetivo de garantizar que haya personas disponibles para activar estos sistemas.

Otra de las medidas adoptadas por la gestión municipal corresponde al sistema de videovigilancia. Acuña informó que, al asumir el cargo, encontraron 120 cámaras, algunas malogradas, sin mantenimiento o con problemas de limpieza que impedían obtener imágenes nítidas.

Por ello, la comuna inició un proceso de mantenimiento y limpieza de estos equipos. La inversión estimada para el proyecto asciende a unos S/5 millones.

La alcaldesa de Comas consideró correcta la medida y señaló que el distrito requiere mayor presencia de las fuerzas del orden ante casos de extorsión, sicariato y robos a mano armada. (Foto: Andina)

Con la instalación de nuevos equipos, la Municipalidad de Comas espera duplicar la cantidad de cámaras disponibles. Sin embargo, la alcaldesa señaló que esta cifra todavía sería insuficiente para vigilar un distrito de la extensión y población de Comas.

La alcaldesa expresó también su expectativa de que el nuevo Gobierno permita instalar una unidad de flagrancia judicial en Comas, al considerar que este mecanismo contribuiría a agilizar la respuesta frente a los delitos.

Actualmente, la municipalidad ha cedido las instalaciones de un edificio de cinco pisos a la Policía Nacional, donde funciona una unidad especializada en flagrancia y extorsión.

“Hoy capturamos una banda y mañana sale otra” , relató Acuña, al referirse a la percepción de los propios policías sobre la dificultad de contener la delincuencia.