Alcaldesa de Comas pide mayor presencia de las fuerzas del orden ante extorsiones y sicariato. (Foto: Andina)
Alcaldesa de Comas pide mayor presencia de las fuerzas del orden ante extorsiones y sicariato. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La alcaldesa de Comas, Mónica Acuña Jara, respaldó la declaratoria de emergencia y la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional para enfrentar la inseguridad ciudadana y la delincuencia. La autoridad edil señaló que el distrito requiere una mayor presencia de las fuerzas del orden debido a los casos de extorsión, sicariato y robos a mano armada.

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