La Municipalidad de Lima, con motivo de la celebración anual del Día de Santa Rosa de Lima el domingo 30 de agosto, presentó el esquema de trabajo que ejecutará para garantizar que la tradicional jornada se realice de forma fluida, ordenada y segura.

La comuna capitalina estimó que unas 50.000 personas acudirán al Santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna, en el centro de la ciudad. El Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026 contempla el despliegue de más de 1.000 agentes municipales desde las primeras horas del domingo 30 de agosto, en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones.

Desvíos y plan de movilidad

La comuna capitalina, en coordinación con la Policía Nacional de Tránsito, estableció un plan de desvíos y rutas de evacuación para facilitar el desplazamiento de los fieles y mantener el orden en las vías cercanas al templo.

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El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, detalló que dos carriles de la avenida Tacna que van del Rímac hacia Lima van a estar cerrados para que los devotos de la santa limeña se puedan desplazar con seguridad.

Añadió que también estará cerrado todo el entorno del jirón Callao hasta la avenida Alfonso Ugarte, mientras que el jirón Conde de Superunda será utilizado como parte de la ruta de evacuación y salida de los fieles hacia la zona de la feria ubicada en el Parque Santa Rosa.

Rutas y plan de desvío vehicular por la celebración del Día de Santa Rosa de Lima

El patrullaje en la zona será reforzado con serenos a pie y agentes motorizados, camionetas, brigada canina, Unidad de Operaciones Especiales y Brigada de Rescate y drones. El monitoreo será permanente a través de las cámaras del Centro de Control de Operaciones.

La subgerente de Operaciones de Fiscalización, Carmen Ayala, informó que cerca de 350 efectivos de Fiscalización y Control y Seguridad Ciudadana participarán en el operativo, junto con unidades especializadas. Detalló también que un equipo de drones estará operativo desde las 5 am hasta las 11 pm.

Asimismo, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres tendrá a su cargo las acciones de prevención y respuesta ante emergencias, con brigadistas, verificación de zonas seguras y carpas para la atención y ubicación de menores que pudieran extraviarse. También apoyará en el control del aforo y el ingreso al santuario.

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Ingreso ordenado

La Municipalidad de Lima estableció dos ingresos diferenciados por la avenida Tacna, de acuerdo con el espacio que cada visitante desee recorrer. El Ingreso 1 estará destinado a quienes se dirijan al Pozo de los Deseos y la ermita de Santa Rosa de Lima. Dicha ruta conducirá a los visitantes hacia ambos espacios y tendrá como salida el jirón Conde de Superunda.

El Ingreso 2 estará destinado a los fieles que deseen visitar la iglesia de Santa Rosa de Lima y contará con una salida lateral ubicada junto a la puerta principal del templo. Además, acotó la comuna, se habilitará un acceso preferencial para las personas que requieran atención especial, con el objetivo de facilitar su ingreso y desplazamiento durante la jornada.

La Municipalidad de Lima recomendó a los visitantes identificar previamente el lugar que desean visitar, utilizar el ingreso correspondiente y respetar las rutas señalizadas, así como las indicaciones del personal municipal y policial.

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