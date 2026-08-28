La Municipalidad de Lima presentó el plan de operaciones para brindar seguridad durante el Día de Santa Rosa de Lima, este domingo 30 de agosto | Foto: Municipalidad de Lima
La Municipalidad de Lima presentó el plan de operaciones para brindar seguridad durante el Día de Santa Rosa de Lima, este domingo 30 de agosto | Foto: Municipalidad de Lima
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima, con motivo de la celebración anual del Día de Santa Rosa de Lima el domingo 30 de agosto, presentó el esquema de trabajo que ejecutará para garantizar que la tradicional jornada se realice de forma fluida, ordenada y segura.