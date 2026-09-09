Continúan las investigaciones en torno al secuestro del empresario Jenns Lara Tantaquilla y al asesinato de cuatro de sus acompañantes el pasado 30 de agosto en Trujillo, región La Libertad. Según Canal N, los primeros cinco detenidos dieron positivo en la prueba de absorción atómica al encontrarse residuos de disparos de arma de fuego.

La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, entidad encargada del análisis, indica que encontraron elementos como bario, plomo y otros componentes.

“De ser el caso, el presente Informe Pericial debe complementarse con los otros elementos de la investigación criminal, a fin de determinar autoría de disparos. Las muestras procesadas han sido agotadas en los análisis”, señala una parte de las conclusiones.

Entre los documentos figuran los registros correspondientes a Quesada Cruz, Bocanegra Linares, García Rivera y Zabaleta Quesada, además de la documentación correspondiente al quinto detenido.

La documentación pericial comprende las actas de lacrado, los formatos de indicios y los registros de la cadena de custodia. Estos documentos detallan la fecha, hora y laboratorio del muestreo, así como las condiciones de envío y análisis de la evidencia.

¿Quiénes fueron los asesinados?

Dentro de la camioneta Ford Raptor de placa CZI-019, se encontraron los cuerpos sin vida de Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Martínez, Luis Rojas Ramos y Christopher García Álvarez.

Cabe señalar que durante la madrugada de hoy se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos. En la diligencia participaron las 12 personas que la PNP detuvo desde que se produjo uno de los ataques criminales más violentos en lo que va del año en el norte del Perú.

Los detenidos para estas pericias de criminalística fueron vestidos con uniformes y cascos negros del Grupo Especial Contra la Criminalidad Organizada (Grecco), parecidos a la vestimenta que los sicarios usaron.