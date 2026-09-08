César Astudillo expuso ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre seguridad ciudadana. (Foto: Mininter)
César Astudillo expuso ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre seguridad ciudadana. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, defendió su gestión y la labor de la Policía Nacional (PNP) ante la Comisión de Defensa del Congreso el pasado lunes 7 de septiembre. Durante la sesión, el funcionario expuso los planes de su sector y planteó estrategias contra el crimen organizado con diversas frases que llamaron la atención.

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