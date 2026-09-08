El ministro del Interior, César Astudillo, defendió su gestión y la labor de la Policía Nacional (PNP) ante la Comisión de Defensa del Congreso el pasado lunes 7 de septiembre. Durante la sesión, el funcionario expuso los planes de su sector y planteó estrategias contra el crimen organizado con diversas frases que llamaron la atención.

El titular del sector minimizó el aumento de asesinatos y atribuyó la preocupación ciudadana a una percepción mediática. “No es que nos ha sobrepasado los homicidios, no es que los homicidios han ensombrecido el país, lo que pasa es que hay una percepción, eso tenemos, esa percepción mediática que nos ponen todos los días pero no escrudiñamos estos números, no son reales”.

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La presentación ministerial de César Astudillo junto al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, ocurrió tras la renuncia del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. Esta dimisión se produjo debido al registro de más de 160 homicidios durante el mes de agosto y el reciente secuestro de un empresario minero en Trujillo en un ataque que dejó cuatro muertos.

César Astudillo también expuso la situación de la migración irregular y justificó la necesidad de ejecutar futuras expulsiones. “En el Perú hay más venezolanos que aymaras; ya cerca de 2 millones de venezolanos y de esos venezolanos, con muchísimo esfuerzo hemos sacado 1.635 expulsados del país; ser ilegal en el país no es delito”.

El representante del Ejecutivo fundamentó la urgencia de recibir facultades legislativas para regular el sector de las telecomunicaciones. Sobre este punto, el ministro manifestó: “No puede ser que un extorsionador adquiera un chip en cualquier lado, y lo usa para delinquir”.

Para fortalecer la capacidad de la Policía Nacional del Perú, el ministerio solicitó la aprobación de un presupuesto especial. Estos fondos públicos permitirán la compra de equipamiento tecnológico avanzado y la modernización de los laboratorios de criminalística en el país.

César Astudillo protagoniza un incidente en la Comisión de Defensa

Un incidente protagonizado por César Astudillo captó la atención de los presentes cuando el ministro olvidó apagar su micrófono antes de solicitar el inicio de la sesión reservada. En ese momento, se escuchó con claridad una queja sobre la cantidad de documentos que el funcionario debía revisar para su exposición luego que se retirara la prensa de la sala.

La transmisión oficial del evento registró la frase coloquial con la cual el titular mostró su fastidio ante sus colaboradores. “Oe, ¿y cómo hago para leer toda esa h…?”, dijo antes que se apagara su micrófono.

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