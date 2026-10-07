El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre la aprobación parcial de la delegación de facultades y dijo que su sector seguirá trabajando con las leyes que se les otorguen.

En una conferencia de prensa en el Cercado de Lima, indicó que la labor de las autoridades no se detendrá.

“Vamos a trabajar y seguiremos trabajando con todo lo que tenemos. Cuando se den las leyes, las que se den, vamos a seguir trabajando, eso ténganlo por seguro”, manifestó.

Astudillo remarcó que es “testigo de hecho” de lo que se evita “todos los días” con las intervenciones de la Policía Nacional (PNP), en el marco de la lucha contra la criminalidad.

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“Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den”, enfatizó el titular del Mininter.

De otro lado, César Astudillo consideró que el Congreso debería autorizar el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador para cumplir una visita oficial y reunirse con su homólogo de ese país, Nayib Bukele.

“Hay cosas interesantes, copiarlas en el mismo sitio, escuchar a los mismos artífices de las políticas de control y disminución de la criminalidad”, subrayó.

“Deberían aprobarlo por el bien del país”, sentenció respecto al tema, que será visto por el Senado este miércoles 7 de octubre.

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