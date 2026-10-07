El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre la aprobación parcial de la delegación de facultades y dijo que su sector seguirá trabajando con las leyes que se les otorguen.
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