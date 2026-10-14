Comisión de Constitución del Senado debatirá predicamen sobre la delegación de facultades al Ejecutivo este jueves 15 de octubre. (Foto: GEC)
Comisión de Constitución del Senado debatirá predicamen sobre la delegación de facultades al Ejecutivo este jueves 15 de octubre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado debatirá y votará el predictamen sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en su sesión no ordinaria (continuada) de este jueves 15 de octubre, desde las 11:00 horas.

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