La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado debatirá y votará el predictamen sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en su sesión no ordinaria (continuada) de este jueves 15 de octubre, desde las 11:00 horas.

Se trata de un texto sustitutorio de 233 páginas que plantea delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos, por el plazo de 90 días calendario, exclusivamente en materias de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados.

Sobre el primer punto, el texto otorga la facultad de modificar el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, a fin de precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil.

Esto se hará tomando en cuenta “su nivel de organización y mando, a su capacidad de enfrentar al Estado de forma prolongada con armas de fuego o explosivos, y al control territorial o los ataques contra la población, las autoridades o la infraestructura esencial; así como la autoridad que efectúa dicha calificación mediante resolución motivada, con dación de cuenta al Congreso de la República”.

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Igualmente, se otorga la facultad de modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, a fin de establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, “empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo, como atentados con explosivos o armas de guerra contra personas, viviendas, transporte, servicios públicos o infraestructura esencial, que provoquen zozobra, alarma o temor en la población; así como extender a dichas organizaciones, en lo pertinente, las técnicas especiales de investigación, las medidas sobre bienes y activos, el régimen de ejecución penal y los mecanismos de cooperación internacional previstos para el delito de terrorismo, con control judicial, revisión periódica y derecho de defensa, con la finalidad de reforzar la respuesta del Estado frente a dichas organizaciones, sin modificar la tipificación del delito de terrorismo”.

También modificar el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, a fin de establecer que quien ejercita la legítima defensa “goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión, la cual admite prueba en contrario, y que toda resolución judicial que la descarte requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público”.

Del mismo modo, modificar el Decreto Legislativo 1141, sobre el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

En materia del Fenómeno El Niño, el dictamen aprueba medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios, respecto de los procedimientos para obtener autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes.

Asimismo, la eliminación de superposiciones y liberación de interferencias; utilización de derechos de vía; intervención sobre áreas rehabilitadas o zonas de uso público; estableciendo expresamente los procedimientos sujetos a simplificación y sin exceptuar las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural que resulten aplicables.

Cabe indicar que el documento está firmado por el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía (Fuerza Popular).