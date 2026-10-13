La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía (Fuerza Popular), volverá a sesionar este martes 13 para evaluar el dictamen de la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo.

La agenda incluye una invitación a los miembros del consejo consultivo de la comisión, para recoger sus opiniones sobre las facultades. Además, participarán representantes de gremios empresariales y pequeñas empresas, con el mismo objetivo.

Por último, la agenda considera una conferencia entre comisiones del Senado. Participarían los presidentes de las comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura, Economía, Medioambiente, Salud y Asuntos de Gestión del Estado.

La sesión se realizará luego de la tensa reunión del sábado, en la que se registró un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Íber Maraví (Juntos por el Perú).

En el Senado, las posiciones están divididas respecto a la posibilidad de incorporar nuevas materias al pedido.

Fuerza Popular y Renovación Popular se mostraron a favor de introducir cambios al texto aprobado por los diputados. Ambas agrupaciones suman seis votos en la comisión, frente a los seis que tendría la oposición. En caso de empate, Mesía cuenta con el voto dirimente.

En entrevista con El Comercio, Mesía estimó que el pleno del Senado podría debatir la propuesta en un plazo de dos semanas, aunque no descartó que ocurra antes.

“Esta semana es de representación, pero la Comisión de Constitución del Senado se ha declarado en sesión permanente. Es decir, para la comisión no hay semana de representación. En dos semanas estará en el pleno del Senado, pero puede ser menos también”, manifestó.

Entre quienes respaldan la incorporación de nuevas disposiciones figura el senador Héctor Ventura, de Fuerza Popular, quien planteó incluir precisiones sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

“El Congreso de la República tiene la obligación de darle toda la legalidad al trabajo que vienen haciendo la Policía Nacional con la ayuda de nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Por su parte, el senador Francisco Calisto Giamprieti, de Renovación Popular, también se mostró a favor de esta posibilidad, pero “sin desnaturalizar el pedido”.

En contraste, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, ratificó que su agrupación respaldará las materias aprobadas por la Cámara de Diputados, mientras esta no adopte una decisión distinta.

“Hasta ahora sí (solo apoyarán esos puntos) […] Los otros (puntos), pues que manden un proyecto de ley de urgencia, que también es posible”, respondió a los periodistas en el Congreso.

Una posición similar expresó la senadora Susana Matute: “En el Buen Gobierno consideramos que se debe respetar la propuesta que viene de diputados”.

En la bancada de Obras hay posturas divididas. La senadora Guisella Ticona considera que se debe aprobar el texto original, sin alteraciones. Sin embargo, fuentes de la agrupación señalaron a El Comercio que otros integrantes sí respaldan la inclusión de nuevos puntos.

¿Qué puntos aprobó y cuáles dejó fuera la Cámara de Diputados?

Solicitadas por el Poder Ejecutivo: 66 puntos en 8 materias.

Aprobadas por la Cámara de Diputados: 20 puntos en 6 materias (agrupadas en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño).

(1) Materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria

Control migratorio y nacionalización (Otorgó) Geolocalización y bloqueo de celulares usados en delitos (Otorgó) Control de armas, municiones y explosivos (Otorgó) Seguridad penitenciaria y reinserción social (Otorgó) Apoyo excepcional de las FF. AA. a la seguridad externa de penales (No otorgó) Reinserción social de adolescentes infractores Otorgó Vigilancia de condenados por delitos graves tras salir de prisión (No otorgó) Lucha contra crimen organizado y mercados ilícitos Otorgó Armas no letales para seguridad de áreas naturales protegidas (No otorgó) Uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas (No otorgó) Clasificación de organizaciones criminales como terroristas (No otorgó) Legítima defensa y presunción de inocencia (No otorgó)

(2) Materia MYPE

13. Formalización simplificada de las MYPE (No otorgó)

14.Emprendimiento, innovación y desarrollo productivo (No otorgó)

15.Modernización societaria y sociedades SACS (No otorgó)

(3) Materia laboral y promoción del empleo

16.Empleabilidad, autoempleo y acceso al trabajo (No otorgó)

17.Inspección del trabajo y fiscalización laboral (No otorgó)

18.Bonos de productividad e incentivos no remunerativos por desempeño (No otorgó)

19.Indemnizaciones para trabajadores de dirección y de confianza (No otorgó)

20.Régimen laboral privado para fomentar formalización (No otorgó)

21.Revisión de feriados para productividad y turismo (No otorgó)

(4) Materia simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital

22.Simplificación de procedimientos y trámites sectoriales (Otorgó)

23.Transformación, identidad y seguridad digital (Otorgó)

24.Eliminación de barreras burocráticas (No otorgó)

25.Mejora de la calidad regulatoria (No otorgó)

26.Derogación de ley sobre Colegio de Artistas del Perú (No otorgó)

27.Control de costos y cobros por trámites administrativos (No otorgó)

(5) Materia desarrollo productivo, innovación agraria, recursos hídricos, infraestructura hídrica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial

28.Modernización industrial e innovación tecnológica (No otorgó)

29.Desarrollo agrario y rural, sanidad, recursos forestales, financiamiento y formalización (Otorgó)

30.Investigación, transferencia tecnológica y mecanización agraria (Otorgó)

31.Gestión del agua y facilitación de obras hidráulicas y de riego (No otorgó)

32.Modernización y formalización pesquera y acuícola (No otorgó)

33.Modernización de concesiones mineras, formalización y promoción de inversiones (No otorgó)

34.Promoción de inversiones en hidrocarburos y simplificación de contratos y trámites (No otorgó)

35.Modernización del sector eléctrico y transición hacia energías limpias (No otorgó)

36.Eliminación de topes de intereses y mayor transparencia en créditos (No otorgó)

37.Inclusión financiera, cuentas de ahorro para menores desde los 12 años y acceso a datos del RENIEC (No otorgó)

38.Simplificación de trámites ambientales y remediación ambiental (No otorgó)

39.Facilitación de proyectos APP y fortalecimiento de Proinversión (Otorgó)

40.Agilización de permisos para proyectos prioritarios de infraestructura (No otorgó)

41.Adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos para proyectos de infraestructura (Otorgó)

42.Formalización de la propiedad y simplificación de trámites inmobiliarios (No otorgó)

43.Formalización de terrenos estatales a favor de posesionarios (No otorgó)

44.Saneamiento, aprovechamiento y recuperación de inmuebles estatales para infraestructura (Otorgó)

45.Agilización de adquisición y expropiación de predios y liberación de interferencias para obras (Otorgó)

46.Promoción del turismo, industrialización y competitividad exportadora (No otorgó)

(6) Materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales

47.Simplificación de regímenes y obligaciones tributarias (No otorgó)

48.Simplificación aduanera y facilitación del comercio(No otorgó)

49.Prohibición de importaciones vinculadas a trabajo forzoso (No otorgó)

50.Indemnizaciones por infracciones de propiedad intelectual (No otorgó)

51.Inversión pública regional y local con participación privada (Otorgó)

(7) Materia reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil

52.Reorganización y eficiencia del Poder Ejecutivo (No otorgó)

53.Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos del Estado y su rectoría (No otorgó)

54.Seguridad jurídica y responsabilidad de funcionarios en proyectos de inversión (No otorgó)

55.Participación técnica de entidades públicas en procesos judiciales que afecten contratos APP (No otorgó)

56.Presupuesto público con enfoque top-down (No otorgó)

57.Fortalecimiento del sistema nacional de inteligencia (No otorgó)

58.Reestructuración excepcional de SEDAPAL para garantizar el servicio (No otorgó)

59.Ayuda humanitaria inmediata del INDECI en emergencias (Otorgó)

(8) Materia vivienda y saneamiento

60. Soluciones alternativas de agua y saneamiento para vivienda social y priorización en planes regionales (Otorgó)

61.Simplificación y agilización de trámites registrales para proyectos de vivienda social (Otorgó)

62.Bono Familiar Habitacional y vivienda social Otorgó

63.Subsidios cruzados focalizados en servicios de agua y saneamiento (No otorgó)

64.Factibilidad de agua y saneamiento en zonas urbanas (No otorgó)

65.Acceso universal al agua con tecnologías alternativas Otorgó

66.Inspecciones de seguridad en edificaciones (ITSE) (No otorgó)