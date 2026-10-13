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La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía (Fuerza Popular), volverá a sesionar este martes 13.
La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía (Fuerza Popular), volverá a sesionar este martes 13.
Por Thalía Cadenas

La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía (Fuerza Popular), volverá a sesionar este martes 13 para evaluar el dictamen de la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo.

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