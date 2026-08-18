Un chofer de 37 años fue víctima de un ataque armado a manos de extorsionadores en el distrito de Comas mientras cubría su ruta habitual de Collique a Puente Piedra. El hecho ocurrió en la avenida Túpac Amaru, en la zona de Collique, cuando el trabajador se desplazaba en un vehículo tipo miniván de placa APQ-651.

Según fuentes policiales, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad a la altura del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Los delincuentes realizaron al menos tres disparos contra el vehículo en pleno movimiento y posteriormente huyeron con rumbo desconocido aprovechando la fluidez del tránsito en la zona.

Este nuevo ataque de extorsionadores se produce en un escenario de asedio constante de bandas criminales contra el sector transporte en Lima Norte. La zona de Collique, un punto crítico por la circulación de vehículos informales y colectivos, se ha convertido en un sector de riesgo por el potencial ataque de extorsionadores que buscan cobrar cupos a cambios de dejar trabajar a los colectiveros.

Policías recogen evidencias luego que extorsionadores balearan a chofer de colectivo en Av. Túpac Amaru, en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policías recogen evidencias luego que extorsionadores balearan a chofer de colectivo en Av. Túpac Amaru, en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Como consecuencia del tiroteo, los vidrios de la miniván reventaron, provocando que el conductor Einer Núñez sufriera diversos cortes en el cuerpo. El afectado fue trasladado de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde recibió atención médica inmediata y fue dado de alta durante la madrugada al no presentar lesiones de gravedad.

Agentes de la Comisaría de Collique llegaron al lugar de los hechos para establecer un perímetro de seguridad y preservar las evidencias. Peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables mediante el análisis de casquillos y posibles cámaras de seguridad.

Pocas horas antes del suceso en Comas, el conductor de un bus de la empresa Vipusa perdió la vida tras un atentado armado en Villa El Salvador.

Amenaza del ‘Primer Comando de Lima’ tras ataque en Comas

Antes de emprender la huida, los atacantes arrojaron una nota extorsiva dirigida específicamente a todos los colectiveros que operan en la ruta que conecta Collique con Puente Piedra. El documento, que fue recogido por el personal policial, contiene advertencias explícitas sobre represalias letales si no se cumplen con las exigencias económicas de la banda.

Policías recogen evidencias luego que extorsionadores balearan a chofer de colectivo en Av. Túpac Amaru, en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La misiva está firmada por una organización criminal autodenominada el ‘Primer Comando de Lima’, la cual exige el pago de cupos para no atentar contra la vida de los trabajadores. En el texto se lee una amenaza directa: “Hoy mato a un chofer por no comunicarse y seguiré matando choferes si no se comunican”.