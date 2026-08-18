Policías recogen evidencias luego que extorsionadores balearan a chofer de colectivo en Av. Túpac Amaru, en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Policías recogen evidencias luego que extorsionadores balearan a chofer de colectivo en Av. Túpac Amaru, en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un chofer de 37 años fue víctima de un ataque armado a manos de extorsionadores en el distrito de Comas mientras cubría su ruta habitual de Collique a Puente Piedra. El hecho ocurrió en la avenida Túpac Amaru, en la zona de Collique, cuando el trabajador se desplazaba en un vehículo tipo miniván de placa APQ-651.

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