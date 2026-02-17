Comas: balean bus de ‘Los Azules’ en su paradero inicial en Collique

Continúan las extorsiones. Un bus de transportistas de ‘Los Azules de Collique’ en Comas fue atacado a balazos en el patio de maniobras a manos de una nueva banda criminal que los estaría obligando a pagar cupo por la ruta que va hasta Ventanilla.

Imágenes de América Noticias indicó que los malhechores llamaron ayer a la empresa y luego, durante la madrugada, realizaron el atentado que alertó a los vecinos de la zona. Además, dejaron una misiva advirtiendo de sus próximos pasos.

“Ante todo nos presentamos desde una manera muy cordial. Desde este momento ustedes estarán bajo el cuidado y protección de esta organización llamada ‘La Firma’, precisó el matinal.

Se dio a conocer que la empresa viene pagando cupo desde hace dos años para evitar ser agredidos.