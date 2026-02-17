Comas: balean bus de ‘Los Azules’ en su paradero inicial en Collique

Resumen
Continúan las extorsiones. Un bus de transportistas de ‘Los Azules de Collique’ en Comas fue atacado a balazos en el patio de maniobras a manos de una nueva banda criminal que los estaría obligando a pagar cupo por la ruta que va hasta Ventanilla.
