En el marco de su campaña “Camino seguro a clases”, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), iniciará en el distrito de San Borja la inspección de los vehículos que brindarán el servicio de transporte de escolares, a fin de verificar que cumplan con todos los requisitos y condiciones de permanencia exigidos para garantizar un traslado seguro y formal de los estudiantes.

La entidad precisó que solo las unidades que cuenten con la autorización respectiva para brindar dicho servicio podrán pasar por el proceso de verificación, que estará a cargo de personal especializado de la entidad.

“Todo vehículo formal debe reunir la documentación respectiva y realizar el proceso de inscripción y obtener la acreditación. En lo que va del año tenemos 3770 vehículos habilitados para brindar el servicio de transporte de estudiantes de los cuales van a pasar la supervisión en los diversos puntos que han señalado”, indicó Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU.

Durante la revisión, se comprobará que la unidad cuente con su autorización, Tarjeta Única de Circulación y Credencial de conductor (títulos habilitantes) y con diversos implementos de seguridad como cinturones en todos los asientos, asientos fijos a la estructura, piso recubierto con material antideslizante, puertas con seguro especial, manijas, triángulo o cono, botiquín, extintor, entre otros requisitos.

ATU inspecciona que movilidades del servicio de transporte escolar garanticen un servicio seguro.

La unidad también deberá debe tener una Cartilla informativa que muestre la información detallada del conductor, del vehículo, la modalidad del servicio y del titular de la autorización.

Una vez que la unidad haya completado con éxito la verificación, se le pegará en su parabrisas un sticker que indicará su condición de “Fiscalizado”, como medida complementaria al proceso de autorización, el cual se realiza de manera virtual.

Este sticker cuenta con un código QR que permite a los padres de familia ingresar a una página web donde podrán digitar la placa de la unidad y comprobar si ésta se encuentra autorizada. Asimismo, también se pondrá comprobar si el conductor se encuentra habilitado.

Horario y lugares de verificación

Según el cronograma de la ATU, las acciones de verificación de vehículos se realizarán desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m. en los siguientes días y lugares:

San Borja: Del 16 al 20 de febrero en la cuadra 2 de la av. Claudio Galeno (Al costado de la estación de bomberos Cosmopolita 10)

San Martin de Porres: Del 23 al 27 de febrero en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Los Próceres.

La Molina: Del 2 al 6 de marzo en el Estadio Municipal (Av La Molina Cdra. 46 Urb. Musa)

Santiago de Surco: Del 9 al 13 de marzo en la cuadra 54 de la av. Alfredo Benavides (vía auxiliar al costado de la Universidad Ricardo Palma).

Callao: Del 16 al 20 de marzo en la explanada norte del estadio Miguel Grau (cruce de la av. Los Topacios con la vía auxiliar de la av. Colonial).

Surquillo: del 23 al 27 de marzo en la cuadra 1 del jr. Manuel Iturregui (al costado de la Casa de la Juventud).

Operativo de transporte escolar se intensifican

Autorización vehicular para brindar el servicio

Para obtener la autorización de la ATU para brindar el servicio de transporte de estudiantes, los interesados deben iniciar el proceso a través de la Plataforma Virtual de Trámites (https://soluciones.atu.gob.pe/plataformavirtual), en el cual se ingresa los requisitos correspondientes. Estos serán validados en un plazo de 24 horas aproximadamente y con ello, se emitirá la autorización correspondiente.