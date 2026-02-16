Huacho: cuatro fallecidos tras choque entre tráiler y miniván en la Panamericana Norte

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo pesado de placa AMS-989, que transportaba fierros de construcción, se despistó y en su trayecto colisionó contra la miniván de placa BVK-537. En esta última unidad se desplazaban seis integrantes de una misma familia —cuatro menores y dos adultos— que retornaban a Lima tras pasar el fin de semana en las playas de Huarmey.
Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro personas fallecieron en el lugar. En horas de la tarde, laPolicía Nacionaly representantes del Ministerio Público iniciaron las diligencias de identificación. Una de las víctimas fue identificada como Ángel Martínez Salinas. Junto a él se hallaron los cuerpos de una mujer de 35 años y de dos menores de 11 y 1 año.
Una quinta víctima, que fue rescatada con signos vitales entre los fierros retorcidos del vehículo, falleció posteriormente en el hospital de Chancay.
Hasta la zona acudieron compañías de bomberos de Chancay y Huacho, quienes realizaron labores de rescate para recuperar los cuerpos atrapados en la miniván.
Personal policial de carreteras de Hatillo, Chancay y Huaral quedó a cargo de las diligencias e investigaciones para determinar las causas del accidente. El conductor del tráiler fue intervenido y participa en las investigaciones que continuaban durante la noche del domingo.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más