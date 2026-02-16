Resumen

Familia que retornaba de Huarmey sufre fatal accidente en Río Seco. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un trágico accidente de tránsito dejó cuatro personas fallecidas en el kilómetro 104 de la Panamericana Norte, a la altura de Río Seco, en el límite entre Huacho y Chancay. El choque se produjo en el carril de sur a norte cuando un tráiler impactó y arrastró a una miniván en la que viajaba una familia.

Huacho: cuatro fallecidos tras choque entre tráiler y miniván en la Panamericana Norte
Accidentes

