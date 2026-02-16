Huacho: cuatro fallecidos tras choque entre tráiler y miniván en la Panamericana Norte

Un trágico accidente de tránsito dejó cuatro personas fallecidas en el kilómetro 104 de la Panamericana Norte, a la altura de Río Seco, en el límite entre Huacho y Chancay. El choque se produjo en el carril de sur a norte cuando un tráiler impactó y arrastró a una miniván en la que viajaba una familia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo pesado de placa AMS-989, que transportaba fierros de construcción, se despistó y en su trayecto colisionó contra la miniván de placa BVK-537. En esta última unidad se desplazaban seis integrantes de una misma familia —cuatro menores y dos adultos— que retornaban a Lima tras pasar el fin de semana en las playas de Huarmey.

Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro personas fallecieron en el lugar. En horas de la tarde, la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público iniciaron las diligencias de identificación. Una de las víctimas fue identificada como Ángel Martínez Salinas. Junto a él se hallaron los cuerpos de una mujer de 35 años y de dos menores de 11 y 1 año.

Choque entre tráiler y miniván deja víctimas mortales en límite de Huacho y Chancay. (Foto: Difusión)

Una quinta víctima, que fue rescatada con signos vitales entre los fierros retorcidos del vehículo, falleció posteriormente en el hospital de Chancay.

Hasta la zona acudieron compañías de bomberos de Chancay y Huacho, quienes realizaron labores de rescate para recuperar los cuerpos atrapados en la miniván.

Personal policial de carreteras de Hatillo, Chancay y Huaral quedó a cargo de las diligencias e investigaciones para determinar las causas del accidente. El conductor del tráiler fue intervenido y participa en las investigaciones que continuaban durante la noche del domingo.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

