Senamhi: Lluvias de verano continuarán en Lima y el norte del país hasta el 19 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias de verano continuarán registrándose en Lima y en regiones del norte del país, como Tumbes, Piura y La Libertad, hasta el 19 de febrero. Según explicó el especialista Javier Mora, estas precipitaciones se producen porque las nubes de la sierra son arrastradas por los vientos hacia la costa, fenómeno conocido como trasvase, que ha afectado diversos distritos de Lima y el Callao en los últimos días.

El experto señaló que las lluvias suelen ser breves pero constantes y que la presencia de humedad en el ambiente intensifica la sensación de calor en la población. Aunque inicialmente se esperaba que las condiciones mejoraran durante el fin de semana, la nueva proyección extendió la alerta por varios días más. Por ello, se ha emitido un aviso preventivo para la costa que estará vigente, por lo pronto, hasta el 16 de febrero. Senamhi recomendó a la población estar atenta a cambios repentinos del clima, especialmente quienes planeen actividades al aire libre o visitar la playa.

El aviso preventivo para la costa estará vigente, al menos, hasta el 16 de febrero. (Foto: Andina)

Entre las principales preocupaciones está el riesgo de activación de quebradas y huaicos, especialmente en Lima, Áncash, La Libertad y Cajamarca, donde el suelo ya se encuentra húmedo por las lluvias recientes. Aunque por el momento no se ha registrado un aumento peligroso en el caudal de los ríos, la vigilancia es constante, especialmente en las regiones del norte como Piura y Tumbes, donde las precipitaciones son más intensas. Los conductores que viajen hacia la sierra deben tener precaución ante posibles deslizamientos de lodo o piedras en las carreteras.

Trasvase de nubes provoca lluvias constantes y sensación de calor intensa en la capital. (Foto: Andina)

Respecto a la próxima temporada de invierno, el Senamhi proyecta un clima inusual con temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual. Javier Mora indicó que aún se analiza la nubosidad, pero se prevé que el frío no será tan intenso como en años anteriores. La institución recomendó a la ciudadanía continuar disfrutando del verano y la playa, pero siempre protegidos de la radiación solar y pendientes de los pronósticos.

Finalmente, los expertos invitaron a descargar la aplicación oficial de Senamhi para conocer el clima en tiempo real según la ubicación y reforzaron la recomendación de no bajar la guardia, ya que las lluvias pueden presentarse en cualquier momento del día o la noche.

