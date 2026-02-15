Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Senamhi extiende alerta por lluvias de verano hasta el 19 de febrero en Lima y el norte. (Foto: Andina)
Senamhi extiende alerta por lluvias de verano hasta el 19 de febrero en Lima y el norte. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias de verano continuarán registrándose en Lima y en regiones del norte del país, como Tumbes, Piura y La Libertad, hasta el 19 de febrero. Según explicó el especialista Javier Mora, estas precipitaciones se producen porque las nubes de la sierra son arrastradas por los vientos hacia la costa, fenómeno conocido como trasvase, que ha afectado diversos distritos de Lima y el Callao en los últimos días.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Senamhi: Lluvias de verano continuarán en Lima y el norte del país hasta el 19 de febrero
Perú

Senamhi: Lluvias de verano continuarán en Lima y el norte del país hasta el 19 de febrero

Temblor en Perú hoy, 15 de febrero: reporte del epicentro y magnitud vía IGP
Perú

Temblor en Perú hoy, 15 de febrero: reporte del epicentro y magnitud vía IGP

“Bailé en la Candelaria embarazada para regalarle ese esfuerzo a la Virgen y a mi hija”: las historias de fe y resistencia detrás de los caporales
Historias

“Bailé en la Candelaria embarazada para regalarle ese esfuerzo a la Virgen y a mi hija”: las historias de fe y resistencia detrás de los caporales

Lluvias dejan 39 muertos en el país: Indeci alerta sobre riesgos en laderas y ríos
Perú

Lluvias dejan 39 muertos en el país: Indeci alerta sobre riesgos en laderas y ríos