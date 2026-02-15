Chorrillos: fuerzas del orden y voluntarios supervisan cierre de Agua Dulce

Con un amplio despliegue de efectivos policiales, militares y voluntarios municipales, la Municipalidad de Chorrillos cerró este domingo 15 de febrero la playa Agua Dulce con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y preservar el entorno natural ante los altos niveles de contaminación registrados en el balneario.

La medida, adoptada en una fecha de alta afluencia de visitantes, responde a la acumulación de residuos sólidos de todo tipo encontrados en la arena, entre ellos pañales de bebés enterrados y hasta restos de medio cerdo dejados tras los festejos de Año Nuevo.

Según informó la comuna distrital, en lo que va de la temporada de verano se han recogido aproximadamente 250 toneladas de basura en la playa. Asimismo, cada fin de semana —cuando el balneario recibe en promedio 70 mil personas— las cuadrillas de limpieza recolectan alrededor de 20 toneladas de desperdicios dejados por los bañistas.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, señaló que el cierre busca generar conciencia entre los veraneantes sobre la importancia de cuidar este emblemático espacio público. “No vamos a ceder, seremos firmes en la posición. La playa será completamente acordonada para evitar que salten la baranda” , afirmó la autoridad edil, al advertir que la disposición se mantendrá pese a la posible llegada de personas que desconozcan la medida.

En relación con el servicio especial que brinda la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), que traslada a los bañistas desde la estación Matellini del Metropolitano hasta Agua Dulce, el burgomaestre indicó que el área de transporte urbano del distrito realizó las coordinaciones necesarias para informar y orientar a los usuarios sobre el cierre temporal.

La Municipalidad de Chorrillos reiteró que la medida es excepcional y forma parte de acciones orientadas a garantizar la limpieza, el orden y la conservación de uno de los balnearios más concurridos de la capital.

