Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alcalde Richard Cortez ratifica cierre de Agua Dulce y advierte que no permitirá ingresos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Alcalde Richard Cortez ratifica cierre de Agua Dulce y advierte que no permitirá ingresos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Con un amplio despliegue de efectivos policiales, militares y voluntarios municipales, la Municipalidad de Chorrillos cerró este domingo 15 de febrero la playa Agua Dulce con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y preservar el entorno natural ante los altos niveles de contaminación registrados en el balneario.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Chorrillos: fuerzas del orden y voluntarios supervisan cierre de Agua Dulce
Lima

Chorrillos: fuerzas del orden y voluntarios supervisan cierre de Agua Dulce

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función
Lima

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función

San Martín de Porres: Conductor de ‘El Rápido’ fue asesinado mientras cubría su ruta
Lima

San Martín de Porres: Conductor de ‘El Rápido’ fue asesinado mientras cubría su ruta

“Hay incertidumbre sobre la reapertura de los locales”: continúa clausura de locales en Miraflores
Lima

“Hay incertidumbre sobre la reapertura de los locales”: continúa clausura de locales en Miraflores