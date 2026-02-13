Cierre de Agua Dulce este domingo 15 tendrá presencia de PNP y control de accesos

Resumen

Agua Dulce cerrará este domingo 15 por contaminación. Foto: GEC
Por Redacción EC

Este domingo 15 de febrero, la playa de Agua Dulce en la vía de la Costa Verde, distrito de Chorrillos, cerrará tras la elevada contaminación provocada por bañistas que acuden a diario este verano. Por tal motivo, la comuna indicó que han tomado una serie de medidas frente a esta disposición.

