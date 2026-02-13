Cierre de Agua Dulce este domingo 15 tendrá presencia de PNP y control de accesos

Este domingo 15 de febrero, la playa de Agua Dulce en la vía de la Costa Verde, distrito de Chorrillos, cerrará tras la elevada contaminación provocada por bañistas que acuden a diario este verano. Por tal motivo, la comuna indicó que han tomado una serie de medidas frente a esta disposición.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, precisó que se han realizado coordinaciones diversas áreas del municipio, la Policía Nacional del Perú (PNP) entidades públicas y ONGs a fin que todo se lleve a cabo en orden.

¿Por qué cierran Agua Dulce?

En las últimas semanas y tras las celebraciones de Año Nuevo en el que se halló restos de un cerdo a medio comer, pañales y otros residuos sólidos, este cierre busca resguardar la salud pública, el medio ambiente y el entorno natural ante los altos niveles de contaminación en la playa.

El burgomaestre indicó a Andina que “el cierre tendrá lugar a las 00:00 horas del domingo hasta las 11:00 p. m. Un día antes se acordonará el acceso a la playa Agua Dulce para evitar la presencia de personas que pretendan acampar”.

“No vamos a ceder, seremos firmes en la posición. La playa será completamente acordonada para evitar que salten la baranda”, explicó la autoridad edil.

Toneladas de basura en Agua Dulce

En lo que va del verano, la Municipalidad de Chorrillos ha retirado unas 250 toneladas de basura de la playa Agua Dulce. Además, cada fin de semana —cuando recibe en promedio 70 mil visitantes— las cuadrillas recogen alrededor de 20 toneladas de residuos dejados por los bañistas.

Otras opciones de playas

Cortez Melgarejo señaló que no descarta que esta decisión continué, en tal sentido, hizo un llamado a los veraneantes a acudir a otras playas cercanas a Agua Dulce, como Yuyos, Barranquito o Pescadores.