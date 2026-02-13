Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La entidad señaló que estos cierres coinciden en el contexto de una controversia contractual que involucra el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Mediante un comunicado, Intercorp denunció que, en menos de una semana, 15 de sus locales de servicios financieros, retail, restaurantes y cines en Miraflores, han sufrido cierres irregulares por múltiples acciones de fiscalización de la municipalidad.

