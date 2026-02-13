Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding

Mediante un comunicado, Intercorp denunció que, en menos de una semana, 15 de sus locales de servicios financieros, retail, restaurantes y cines en Miraflores, han sufrido cierres irregulares por múltiples acciones de fiscalización de la municipalidad.

Intercorp indicó que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados.

“Estas acciones sancionadoras no tienen sustento técnico ni jurídico, ya que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para su normal funcionamiento”, indicaron.

“Sorprende la inmediatez y coordinación de los operativos de fiscalización de la Municipalidad que cerraron los 15 locales en tan corto plazo y de manera focalizada en las empresas de Intercorp”, agregaron.

La entidad señaló que estos cierres coinciden en el contexto de una controversia contractual que involucra el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, celebrado entre un Consorcio de cuatro empresas de Intercorp, liderado por Urbi Propiedades, con la Municipalidad Distrital de Miraflores.

“Instamos a la Municipalidad de Miraflores a resolver esta situación y restaurar la legítima licencia para operar de nuestras empresas en el distrito”, finalizaron.