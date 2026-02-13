Petro-Perú: 954 trabajadores dejarán la empresa en forma progresiva según plan de reducción de personal aprobado ayer

Finalmente, el directorio y la gerencia general de Petro-Perú dieron luz verde al plan de reducción de personal y la nueva estructura orgánica de la empresa, según lo dispuesto en el DU 010-2025, que dispone la reorganización patrimonial de la misma.

Así lo dio a conocer la petrolera estatal en un hecho de importancia publicado ayer por la noche en la SMV.

Las medidas, acordadas en sesión de directorio celebrada ayer, incluyen la aprobación de una estructura orgánica más simple y un plan para reducir hasta 954 posiciones de forma progresiva, con el objetivo de alcanzar una fuerza laboral de 1.716 empleados (2.670 había hasta hace muy poco).

Esto, conforme a los lineamientos presentados por la gerente general, Rita López, a quien se le habría renovado la confianza tras varios días de incertidumbre en los que estuvo a punto de renunciar por desencuentros con la presidencia (al parecer, ya zanjados).

El plan de la gerencia, según fuentes consultadas por este Diario, no implicaría despidos, en conformidad con un informe solicitado al estudio Vinatea & Toyama, especializado en derecho laboral.

Por el contrario, se aplicaría solamente a los contratos modales (temporales), a las suplencias y a quienes quieran acogerse al programa de desvinculación voluntaria por motivo de jubilación a partir de este año.

Para financiar este plan el directorio aprobó “realizar las gestiones para la asignación de recursos ante el Ministerio de Energía y Minas (…) en concordancia a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N° 010-2025”, indicó la empresa.

De las 954 posiciones que serán recortadas, 664 corresponden a “vacantes proyectadas” y 290 a trabajadores que están “sujetos a modalidad al término de su vigencia”.

Entre estos últimos se encuentran 198 trabajadores con contratos vinculados al lote Z-69 (que Petro-Perú devolverá a Perú-Petro próximamente), 27 con contratos vinculados al proyecto de masificación el gas en el sur del país y 65 con contratos de suplencia.

El directorio también habría dado luz verde a la gerente general, Rita López, para que designe a gerentes y personal de su confianza en el marco de la nueva estructura orgánica que dirigirá los destinos de la petrolera estatal.