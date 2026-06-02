Resumen

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La visita a Talara forma parte de una serie de jornadas técnicas que Proinversión y Deloitte vienen desarrollando en los principales activos de Petro-Perú. Foto: GEC.
La visita a Talara forma parte de una serie de jornadas técnicas que Proinversión y Deloitte vienen desarrollando en los principales activos de Petro-Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En el marco de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003 2026, Proinversión continúa avanzando en el proceso de reorganización de Petro-Perú mediante trabajo técnico en campo y levantamiento de información en sus principales activos operativos.

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