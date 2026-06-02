En el marco de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003 2026, Proinversión continúa avanzando en el proceso de reorganización de Petro-Perú mediante trabajo técnico en campo y levantamiento de información en sus principales activos operativos.

Como parte de este proceso, un equipo técnico de Proinversión y la consultora internacional Deloitte culminó una serie de visitas de trabajo en la Nueva Refinería de Talara para fortalecer el análisis integral que viene desarrollándose sobre la empresa.

“La reorganización busca fortalecer a Petroperú y recuperar el valor de sus activos. Los recursos previstos en esta nueva etapa permitirán asegurar el abastecimiento de crudo y mejorar la operación de instalaciones estratégicas como la Refinería de Talara. Paralelamente, seguimos trabajando para atraer inversión, mejorar la gestión y construir una empresa sostenible”, señaló Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización de Petro-Perú.

Durante el recorrido se visitaron instalaciones como la Sala de Control Centralizado, que garantiza la seguridad industrial y de los procesos; la unidad Flexicoking, una de las tecnologías más avanzadas del mundo para transformar residuos del petróleo en productos de mayor valor; así como las unidades de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) y el sistema de vapor.

Delgado precisó que esta nueva etapa permitirá avanzar en la implementación del esquema financiero contemplado en el Decreto de Urgencia N° 003-2026, orientado a canalizar financiamiento privado para garantizar la continuidad operativa de Petroperú sin recurrir a recursos de los contribuyentes.

“Las visitas a Iquitos, Conchán y Talara nos permiten conocer directamente cómo operan estos activos y recoger información real para tomar mejores decisiones. Este es un proceso que se construye en campo, junto a los equipos técnicos, para fortalecer Petroperú y proteger el abastecimiento energético del país”, agregó Nelson Muñoz, PMO interno de la Presidencia Ejecutiva de Proinversión.

MÁS INFORMACIÓN: Vega se suma a Alianza Lima como Patrocinador Asociado del primer equipo



La visita a Talara forma parte de una serie de jornadas técnicas que Proinversión y Deloitte vienen desarrollando en los principales activos de Petro-Perú. Previamente, ambos equipos realizaron una visita de trabajo a la Refinería Iquitos, donde se recopiló información técnica, operativa y comercial relevante para el proceso de reorganización.

Asimismo, se visitó la Refinería Conchán, ubicada en Lurín, una instalación estratégica para el abastecimiento de combustibles y asfaltos en el país. Durante la jornada se recorrieron unidades de proceso, salas de control, tanques y ductos.